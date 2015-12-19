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غداً.. طريف تشهد تدشين مشروعات بلدية وإسكانية بقيمة ٥٥ مليون ريال

خلال جولة أمير الحدود الشمالية بالمحافظة.. يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات

يشهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا، توقيع اتفاقيات تعاون بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وكل من مصنع إسمنت الشمالية، والمدينة الصناعية بوعد الشمال "مدن" وشركة أسمنت الجوف، وشركة معادن وعد الشمال.
كما يرعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مراسم توقيع اتفاقية تطوير "مركز حزم الجلاميد" بين كل من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية الصناعية بعرعر.
وسيدش خلال جولته التفقدية لمحافظة طريف عددًا من مشروعات الأمانة والإسكان بقيمة ٥٥ مليون ريال.

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غداً.. طريف تشهد تدشين مشروعات بلدية وإسكانية بقيمة ٥٥ مليون ريال
سبق

يشهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا، توقيع اتفاقيات تعاون بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وكل من مصنع إسمنت الشمالية، والمدينة الصناعية بوعد الشمال "مدن" وشركة أسمنت الجوف، وشركة معادن وعد الشمال.
كما يرعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مراسم توقيع اتفاقية تطوير "مركز حزم الجلاميد" بين كل من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية الصناعية بعرعر.
وسيدش خلال جولته التفقدية لمحافظة طريف عددًا من مشروعات الأمانة والإسكان بقيمة ٥٥ مليون ريال.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
04:23 PM

غداً.. طريف تشهد تدشين مشروعات بلدية وإسكانية بقيمة ٥٥ مليون ريال

خلال جولة أمير الحدود الشمالية بالمحافظة.. يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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يشهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا، توقيع اتفاقيات تعاون بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وكل من مصنع إسمنت الشمالية، والمدينة الصناعية بوعد الشمال "مدن" وشركة أسمنت الجوف، وشركة معادن وعد الشمال.
كما يرعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مراسم توقيع اتفاقية تطوير "مركز حزم الجلاميد" بين كل من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية الصناعية بعرعر.
وسيدش خلال جولته التفقدية لمحافظة طريف عددًا من مشروعات الأمانة والإسكان بقيمة ٥٥ مليون ريال.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,512
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

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