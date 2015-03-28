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محافظ جدة يقف ميدانياً على عدد من المشروعات التنموية

شدد على مواصلة العمل وجودة التنفيذ

تفقّد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، يرافقه أمين المحافظة صالح التركي، اليوم، عددًا من المواقع بالمحافظة والتي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية.

واستهلّ الجولة ميدانياً، بالحديقة الصخرية جنوب المحافظة، حيث اطّلع على الأعمال الفنية الجدارية، بعدها زار ساحة جامع العزيزية بحي البغدادية الشرقية.

وتضمّنت الجولة منطقة بحيرة الأربعين، واستمع لشرحٍ موجزٍ عن سير العمل بتطوير المنطقة ومراحل المشروع، واختُتمت جولته بشارع المدن.

وشدّد محافظ جدة خلال الجولة على مواصلة العمل وجودة التنفيذ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ جدة يقف ميدانياً على عدد من المشروعات التنموية
سبق

تفقّد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، يرافقه أمين المحافظة صالح التركي، اليوم، عددًا من المواقع بالمحافظة والتي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية.

واستهلّ الجولة ميدانياً، بالحديقة الصخرية جنوب المحافظة، حيث اطّلع على الأعمال الفنية الجدارية، بعدها زار ساحة جامع العزيزية بحي البغدادية الشرقية.

وتضمّنت الجولة منطقة بحيرة الأربعين، واستمع لشرحٍ موجزٍ عن سير العمل بتطوير المنطقة ومراحل المشروع، واختُتمت جولته بشارع المدن.

وشدّد محافظ جدة خلال الجولة على مواصلة العمل وجودة التنفيذ.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
04:56 PM

محافظ جدة يقف ميدانياً على عدد من المشروعات التنموية

شدد على مواصلة العمل وجودة التنفيذ

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
828

تفقّد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، يرافقه أمين المحافظة صالح التركي، اليوم، عددًا من المواقع بالمحافظة والتي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية.

واستهلّ الجولة ميدانياً، بالحديقة الصخرية جنوب المحافظة، حيث اطّلع على الأعمال الفنية الجدارية، بعدها زار ساحة جامع العزيزية بحي البغدادية الشرقية.

وتضمّنت الجولة منطقة بحيرة الأربعين، واستمع لشرحٍ موجزٍ عن سير العمل بتطوير المنطقة ومراحل المشروع، واختُتمت جولته بشارع المدن.

وشدّد محافظ جدة خلال الجولة على مواصلة العمل وجودة التنفيذ.

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