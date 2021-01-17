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الصفر وما دونه.. موجة برد شديدة تداهم أجواء المملكة وهنا موعدها وخريطتها

تؤثر على مناطق واسعة بما فيها الرياض مع فرص عالية لتشكّل الصقيع والجليد

تشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة نهاية الأسبوع بكتلة هوائية شديدة البرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

ويُتوقع أن تندفع هذه الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام، ثم شمال المملكة يوم الأربعاء، وتمتد سريعاً في ساعات ليل الأربعاء/ الخميس في عموم مناطق شمال ووسط المملكة، ويشتد تأثيرها ليل الجمعة/ السبت، بحيث تسود أجواء شديدة البرودة.

ووفق موقع "طقس العرب"، ستكون درجات الحرارة حول إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة، مع فرص عالية لتشكل الصقيع والجليد في مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم ومرتفعات المدينة المنورة ووصولاً حتى العاصمة الرياض.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصفر وما دونه.. موجة برد شديدة تداهم أجواء المملكة وهنا موعدها وخريطتها
سبق

تشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة نهاية الأسبوع بكتلة هوائية شديدة البرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

ويُتوقع أن تندفع هذه الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام، ثم شمال المملكة يوم الأربعاء، وتمتد سريعاً في ساعات ليل الأربعاء/ الخميس في عموم مناطق شمال ووسط المملكة، ويشتد تأثيرها ليل الجمعة/ السبت، بحيث تسود أجواء شديدة البرودة.

ووفق موقع "طقس العرب"، ستكون درجات الحرارة حول إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة، مع فرص عالية لتشكل الصقيع والجليد في مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم ومرتفعات المدينة المنورة ووصولاً حتى العاصمة الرياض.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
04:03 PM

الصفر وما دونه.. موجة برد شديدة تداهم أجواء المملكة وهنا موعدها وخريطتها

تؤثر على مناطق واسعة بما فيها الرياض مع فرص عالية لتشكّل الصقيع والجليد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة نهاية الأسبوع بكتلة هوائية شديدة البرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

ويُتوقع أن تندفع هذه الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام، ثم شمال المملكة يوم الأربعاء، وتمتد سريعاً في ساعات ليل الأربعاء/ الخميس في عموم مناطق شمال ووسط المملكة، ويشتد تأثيرها ليل الجمعة/ السبت، بحيث تسود أجواء شديدة البرودة.

ووفق موقع "طقس العرب"، ستكون درجات الحرارة حول إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة، مع فرص عالية لتشكل الصقيع والجليد في مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم ومرتفعات المدينة المنورة ووصولاً حتى العاصمة الرياض.

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