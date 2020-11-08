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أمانة العشرين تتعاون مع stc كممكن رقمي لرئاسة المملكة للمجموعة

لتحقيق أهداف الرئاسة السعودية وإظهارها على أكمل وجه من حيث جودة الاتصالات

أعلنت الأمانة السعودية لمجموعة العشرين عن تعاونها مع مجموعة stc كممكن رقمي لجدول أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020،حيث قدمت stc عددًا من الخدمات الرئيسة للاتصالات لتمكين الخدمات الرقمية لجميع اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية التي عُقدت داخل المملكة.

وقال الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد تونسي: "استضافت المملكة أكثر من 170 اجتماعًا وفعالية على مدار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، بمشاركة وفود من المنظمات المحلية والدولية وممثلي الدول الأعضاء لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى الدول المدعوة وغيرها من الأطراف ذات العلاقة"، مثمنًا الدور المهم والجهود المثمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع شركائها في القطاع وخصوصًا مجموعة stc خلال العام الرئاسي التي تكللت بتحقيق نتائجها الإيجابية للأطراف المعنية كافة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر:"نسعد بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في هذا الوقت المهم للمملكة، ونتطلع إلى تقديم جميع الخدمات لتحقيق أهداف هذا التعاون خلال العام الرئاسي للمملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين."

وأكد المهندس الناصر أن هذا التعاون ينسجم مع أداء المجموعة ودورها المحوري في تمكين التحول الرقمي في المملكة وفق رؤية المملكة 2030 ويتماشى مع التطور الذي تشهده في مجال التحول الرقمي الذي نسعى من خلاله إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية لمواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية لتعزيز الاستدامة والابتكار وتمكين الأفراد.

ويعكس هذا التعاون الدور الوطني لمجموعة stc في السعي لتحقيق أهداف الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين وإظهارها على أكمل وجه من حيث جودة الاتصالات والتغطية الرقمية للاجتماعات واللقاءات كافة، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات اللوجستية والتقنية اللازمة لها.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.

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أمانة العشرين تتعاون مع stc كممكن رقمي لرئاسة المملكة للمجموعة
سبق

أعلنت الأمانة السعودية لمجموعة العشرين عن تعاونها مع مجموعة stc كممكن رقمي لجدول أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020،حيث قدمت stc عددًا من الخدمات الرئيسة للاتصالات لتمكين الخدمات الرقمية لجميع اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية التي عُقدت داخل المملكة.

وقال الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد تونسي: "استضافت المملكة أكثر من 170 اجتماعًا وفعالية على مدار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، بمشاركة وفود من المنظمات المحلية والدولية وممثلي الدول الأعضاء لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى الدول المدعوة وغيرها من الأطراف ذات العلاقة"، مثمنًا الدور المهم والجهود المثمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع شركائها في القطاع وخصوصًا مجموعة stc خلال العام الرئاسي التي تكللت بتحقيق نتائجها الإيجابية للأطراف المعنية كافة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر:"نسعد بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في هذا الوقت المهم للمملكة، ونتطلع إلى تقديم جميع الخدمات لتحقيق أهداف هذا التعاون خلال العام الرئاسي للمملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين."

وأكد المهندس الناصر أن هذا التعاون ينسجم مع أداء المجموعة ودورها المحوري في تمكين التحول الرقمي في المملكة وفق رؤية المملكة 2030 ويتماشى مع التطور الذي تشهده في مجال التحول الرقمي الذي نسعى من خلاله إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية لمواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية لتعزيز الاستدامة والابتكار وتمكين الأفراد.

ويعكس هذا التعاون الدور الوطني لمجموعة stc في السعي لتحقيق أهداف الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين وإظهارها على أكمل وجه من حيث جودة الاتصالات والتغطية الرقمية للاجتماعات واللقاءات كافة، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات اللوجستية والتقنية اللازمة لها.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
08:54 PM

أمانة العشرين تتعاون مع stc كممكن رقمي لرئاسة المملكة للمجموعة

لتحقيق أهداف الرئاسة السعودية وإظهارها على أكمل وجه من حيث جودة الاتصالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الأمانة السعودية لمجموعة العشرين عن تعاونها مع مجموعة stc كممكن رقمي لجدول أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020،حيث قدمت stc عددًا من الخدمات الرئيسة للاتصالات لتمكين الخدمات الرقمية لجميع اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية التي عُقدت داخل المملكة.

وقال الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد تونسي: "استضافت المملكة أكثر من 170 اجتماعًا وفعالية على مدار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، بمشاركة وفود من المنظمات المحلية والدولية وممثلي الدول الأعضاء لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى الدول المدعوة وغيرها من الأطراف ذات العلاقة"، مثمنًا الدور المهم والجهود المثمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع شركائها في القطاع وخصوصًا مجموعة stc خلال العام الرئاسي التي تكللت بتحقيق نتائجها الإيجابية للأطراف المعنية كافة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر:"نسعد بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في هذا الوقت المهم للمملكة، ونتطلع إلى تقديم جميع الخدمات لتحقيق أهداف هذا التعاون خلال العام الرئاسي للمملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين."

وأكد المهندس الناصر أن هذا التعاون ينسجم مع أداء المجموعة ودورها المحوري في تمكين التحول الرقمي في المملكة وفق رؤية المملكة 2030 ويتماشى مع التطور الذي تشهده في مجال التحول الرقمي الذي نسعى من خلاله إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية لمواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية لتعزيز الاستدامة والابتكار وتمكين الأفراد.

ويعكس هذا التعاون الدور الوطني لمجموعة stc في السعي لتحقيق أهداف الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين وإظهارها على أكمل وجه من حيث جودة الاتصالات والتغطية الرقمية للاجتماعات واللقاءات كافة، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات اللوجستية والتقنية اللازمة لها.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.

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