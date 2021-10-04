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هجن "تركي بن محمد" تنتزع رمز فئة الثنايا الأبكار في كأس الاتحاد السعودي

بعدد 118 شوطًا منها 20 للرموز و26 مفتوحًا و70 عامًا وشوطان للماراثون

تواصلت اليوم منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن الذي يستمر حتى الخامس من شهر أكتوبر الحالي بعدد 118 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و70 شوطًا عامًا وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان نجران للهجن.

وشهد اليوم الرابع "لفئة الثنايا " تحقيق جايز صويحي الشمري للشوط الأول بعد فوز المطية "جذابة "، فيما انتزع صدارة الشوط الثاني القعود "سياف" لمالكه معيض محمد اليامي، وجاءت المطية "اقتحام" في صدارة الشوط الثالث لمالكها حسين طالب العطوي، وجاء القعود "مسعف" في صدارة الشوط الرابع لمالكه نياف سلمان المغيري.

وشهدت منافسات الفترة المسائية تحقيق هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد لرمز فئة الثنايا الأبكار المفتوح بعد فوز المطية "لصميما" بالشوط، فيما فاز برمز القعدان المفتوح «الوسمي» لمالكه حمد راشد المري، وفي الشوط الثالث حلت «الدوحة» المملوكة لهجن السيلية في المركز الأول، بينما اختتمت الفترة المسائية برمز القعدان العام وفوز «برونكس» لهجن سعودي برونكس المملوكة للأمريكي قاسيم بو ناصر.

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هجن "تركي بن محمد" تنتزع رمز فئة الثنايا الأبكار في كأس الاتحاد السعودي
سبق

تواصلت اليوم منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن الذي يستمر حتى الخامس من شهر أكتوبر الحالي بعدد 118 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و70 شوطًا عامًا وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان نجران للهجن.

وشهد اليوم الرابع "لفئة الثنايا " تحقيق جايز صويحي الشمري للشوط الأول بعد فوز المطية "جذابة "، فيما انتزع صدارة الشوط الثاني القعود "سياف" لمالكه معيض محمد اليامي، وجاءت المطية "اقتحام" في صدارة الشوط الثالث لمالكها حسين طالب العطوي، وجاء القعود "مسعف" في صدارة الشوط الرابع لمالكه نياف سلمان المغيري.

وشهدت منافسات الفترة المسائية تحقيق هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد لرمز فئة الثنايا الأبكار المفتوح بعد فوز المطية "لصميما" بالشوط، فيما فاز برمز القعدان المفتوح «الوسمي» لمالكه حمد راشد المري، وفي الشوط الثالث حلت «الدوحة» المملوكة لهجن السيلية في المركز الأول، بينما اختتمت الفترة المسائية برمز القعدان العام وفوز «برونكس» لهجن سعودي برونكس المملوكة للأمريكي قاسيم بو ناصر.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
11:57 PM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
11:59 PM

هجن "تركي بن محمد" تنتزع رمز فئة الثنايا الأبكار في كأس الاتحاد السعودي

بعدد 118 شوطًا منها 20 للرموز و26 مفتوحًا و70 عامًا وشوطان للماراثون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصلت اليوم منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن الذي يستمر حتى الخامس من شهر أكتوبر الحالي بعدد 118 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و70 شوطًا عامًا وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان نجران للهجن.

وشهد اليوم الرابع "لفئة الثنايا " تحقيق جايز صويحي الشمري للشوط الأول بعد فوز المطية "جذابة "، فيما انتزع صدارة الشوط الثاني القعود "سياف" لمالكه معيض محمد اليامي، وجاءت المطية "اقتحام" في صدارة الشوط الثالث لمالكها حسين طالب العطوي، وجاء القعود "مسعف" في صدارة الشوط الرابع لمالكه نياف سلمان المغيري.

وشهدت منافسات الفترة المسائية تحقيق هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد لرمز فئة الثنايا الأبكار المفتوح بعد فوز المطية "لصميما" بالشوط، فيما فاز برمز القعدان المفتوح «الوسمي» لمالكه حمد راشد المري، وفي الشوط الثالث حلت «الدوحة» المملوكة لهجن السيلية في المركز الأول، بينما اختتمت الفترة المسائية برمز القعدان العام وفوز «برونكس» لهجن سعودي برونكس المملوكة للأمريكي قاسيم بو ناصر.

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