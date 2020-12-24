النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تايلاند تسجل 2671 إصابة جديدة بكورونا و658 حالة بليبيا

سجّلت السلطات الصحية في تايلاند 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة التايلاندية أن إجمالي الإصابات بلغ مليونين و204 آلاف و672 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفًا و528 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ مليونين و144 ألفًا و952 حالة.

ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 384 ألفاً و663 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و641 وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تايلاند تسجل 2671 إصابة جديدة بكورونا و658 حالة بليبيا
سبق

سجّلت السلطات الصحية في تايلاند 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة التايلاندية أن إجمالي الإصابات بلغ مليونين و204 آلاف و672 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفًا و528 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ مليونين و144 ألفًا و952 حالة.

ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 384 ألفاً و663 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و641 وفاة.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
02:38 PM

تايلاند تسجل 2671 إصابة جديدة بكورونا و658 حالة بليبيا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
49

سجّلت السلطات الصحية في تايلاند 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة التايلاندية أن إجمالي الإصابات بلغ مليونين و204 آلاف و672 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفًا و528 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ مليونين و144 ألفًا و952 حالة.

ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 384 ألفاً و663 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و641 وفاة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,850
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,949
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,486

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة