النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن ومصادرة ملياريْ ريال وغرامة 100 مليون ريال لمُدانين بغسل الأموال

إغلاق 10 منشآت ورصد 53 مخالفة ومصادرة مواد منتهية الصلاحية في رفحاء

أمانة الشمالية دعت إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر 940

أسفرت الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق التفتيشية بأمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، على الأنشطة التجارية والغذائية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، عن رصد 53 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية، وإغلاق 10 منشآت مخالفة، ومصادرة مواد منتهية الصلاحية، وطُبّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً.

ودعت أمانة المنطقة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز البلاغات 940.

أمانة منطقة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق 10 منشآت ورصد 53 مخالفة ومصادرة مواد منتهية الصلاحية في رفحاء
سبق

أسفرت الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق التفتيشية بأمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، على الأنشطة التجارية والغذائية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، عن رصد 53 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية، وإغلاق 10 منشآت مخالفة، ومصادرة مواد منتهية الصلاحية، وطُبّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً.

ودعت أمانة المنطقة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز البلاغات 940.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
12:39 PM

إغلاق 10 منشآت ورصد 53 مخالفة ومصادرة مواد منتهية الصلاحية في رفحاء

أمانة الشمالية دعت إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر 940

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
0
128

أسفرت الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق التفتيشية بأمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، على الأنشطة التجارية والغذائية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، عن رصد 53 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية، وإغلاق 10 منشآت مخالفة، ومصادرة مواد منتهية الصلاحية، وطُبّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً.

ودعت أمانة المنطقة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز البلاغات 940.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,038
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,794
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,950
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة