النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سعوديات يجذبهن عالم السلاح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

بهدف المشاركة في بطولات الرماية.. موروث تاريخي

‬ جذب جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي؛ هاويات امتلاك بنادق الصيد والسلاح الناري، حيث تتفاوت الرغبات النسائية في المواصفات، في وقت أتاحت فيه منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية امتلاك السلاح لكلا الجنسين، بعد تعبئة النماذج الخاصة وتحقيق الأهلية وإصدار ترخيص حمل واقتناء السلاح.

وتذكر رامية السلاح السعودية "منى الخريص" أن هواية امتلاك السلاح تعود إلى الموروث التاريخي الذي استخدم فيه السلاح للصيد وكسب القوت اليومي ولغاية صد أي هجوم قد يحدث، بالإضافة إلى شغف الفوز في تحديات ميادين الرماية المحلية والدولية.

وتقول "الخريص": "ورثت شغف الرماية بالسلاح من والدي -رحمه الله- حيث كان يصحبني إلى البر ويدربني على الصيد بالسلاح الهوائي، وكذلك على الرمي بالفرد، وأنا هنا في جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي حتى أختار السلاح المناسب في الصيد، وكذلك السلاح الذي سأتدرب عليه بغرض المشاركة في بطولات الرماية بإذن الله".

وحول أصناف الأسلحة التي تهتم الرامية منى الحازم بامتلاكها، قالت: "أهتم كثيرًا بقوة السلاح ودقة تصوبيه بالنسبة للأسلحة التي أفضلها في الصيد، أما بالنسبة للأسلحة النارية التي ستمكنني من التدريب على الرماية فأفضل ذات الدقة العالية والزَّنَد الخفيف".

وأضافت: "جمع جناح الأسلحة في المعرض جميع هواة وهاويات الرماية تحت سقف واحد، وتميز المعرض هذا العام بالتنظيم المبهر، وكثرة شركات السلاح التي وفرت الأنواع والأصناف والألوان لكل راغب في الشراء أو من أراد التعرف على الأسلحة بشكل عام".

من جهتها، بينت مسؤولة التسويق في إحدى شركات الأسلحة هند القحطاني أن أكثر النساء يطلبن الأمان في السلاح الذي يرغبن في شرائه، موضحة أن الأسلحة الخفيفة تعد الرغبة الثانية في التفضيل، من ثم تأتي الرغبات الأخرى كالشكل واللون والندرة.

وتشير عبير حمود التي تعمل في التسويق لدى إحدى الشركات المنتجة للسلاح الهوائي والناري بمعرض الصقور إلى أن هاويات امتلاك السلاح يختلفن في المواصفات التي يرغبنها في أسلحتهن، فمنهن من تفضل السلاح ذي الأمان وأخريات يفضلنهُ خفيف الحمل، أما محبات التحف والفن فيفضلن السلاح نادر التصنيع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سعوديات يجذبهن عالم السلاح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي
سبق

‬ جذب جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي؛ هاويات امتلاك بنادق الصيد والسلاح الناري، حيث تتفاوت الرغبات النسائية في المواصفات، في وقت أتاحت فيه منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية امتلاك السلاح لكلا الجنسين، بعد تعبئة النماذج الخاصة وتحقيق الأهلية وإصدار ترخيص حمل واقتناء السلاح.

وتذكر رامية السلاح السعودية "منى الخريص" أن هواية امتلاك السلاح تعود إلى الموروث التاريخي الذي استخدم فيه السلاح للصيد وكسب القوت اليومي ولغاية صد أي هجوم قد يحدث، بالإضافة إلى شغف الفوز في تحديات ميادين الرماية المحلية والدولية.

وتقول "الخريص": "ورثت شغف الرماية بالسلاح من والدي -رحمه الله- حيث كان يصحبني إلى البر ويدربني على الصيد بالسلاح الهوائي، وكذلك على الرمي بالفرد، وأنا هنا في جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي حتى أختار السلاح المناسب في الصيد، وكذلك السلاح الذي سأتدرب عليه بغرض المشاركة في بطولات الرماية بإذن الله".

وحول أصناف الأسلحة التي تهتم الرامية منى الحازم بامتلاكها، قالت: "أهتم كثيرًا بقوة السلاح ودقة تصوبيه بالنسبة للأسلحة التي أفضلها في الصيد، أما بالنسبة للأسلحة النارية التي ستمكنني من التدريب على الرماية فأفضل ذات الدقة العالية والزَّنَد الخفيف".

وأضافت: "جمع جناح الأسلحة في المعرض جميع هواة وهاويات الرماية تحت سقف واحد، وتميز المعرض هذا العام بالتنظيم المبهر، وكثرة شركات السلاح التي وفرت الأنواع والأصناف والألوان لكل راغب في الشراء أو من أراد التعرف على الأسلحة بشكل عام".

من جهتها، بينت مسؤولة التسويق في إحدى شركات الأسلحة هند القحطاني أن أكثر النساء يطلبن الأمان في السلاح الذي يرغبن في شرائه، موضحة أن الأسلحة الخفيفة تعد الرغبة الثانية في التفضيل، من ثم تأتي الرغبات الأخرى كالشكل واللون والندرة.

وتشير عبير حمود التي تعمل في التسويق لدى إحدى الشركات المنتجة للسلاح الهوائي والناري بمعرض الصقور إلى أن هاويات امتلاك السلاح يختلفن في المواصفات التي يرغبنها في أسلحتهن، فمنهن من تفضل السلاح ذي الأمان وأخريات يفضلنهُ خفيف الحمل، أما محبات التحف والفن فيفضلن السلاح نادر التصنيع.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
04:04 PM

سعوديات يجذبهن عالم السلاح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

بهدف المشاركة في بطولات الرماية.. موروث تاريخي

A A A
عمر السبيعي - الرياض
5
4,340

‬ جذب جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي؛ هاويات امتلاك بنادق الصيد والسلاح الناري، حيث تتفاوت الرغبات النسائية في المواصفات، في وقت أتاحت فيه منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية امتلاك السلاح لكلا الجنسين، بعد تعبئة النماذج الخاصة وتحقيق الأهلية وإصدار ترخيص حمل واقتناء السلاح.

وتذكر رامية السلاح السعودية "منى الخريص" أن هواية امتلاك السلاح تعود إلى الموروث التاريخي الذي استخدم فيه السلاح للصيد وكسب القوت اليومي ولغاية صد أي هجوم قد يحدث، بالإضافة إلى شغف الفوز في تحديات ميادين الرماية المحلية والدولية.

وتقول "الخريص": "ورثت شغف الرماية بالسلاح من والدي -رحمه الله- حيث كان يصحبني إلى البر ويدربني على الصيد بالسلاح الهوائي، وكذلك على الرمي بالفرد، وأنا هنا في جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي حتى أختار السلاح المناسب في الصيد، وكذلك السلاح الذي سأتدرب عليه بغرض المشاركة في بطولات الرماية بإذن الله".

وحول أصناف الأسلحة التي تهتم الرامية منى الحازم بامتلاكها، قالت: "أهتم كثيرًا بقوة السلاح ودقة تصوبيه بالنسبة للأسلحة التي أفضلها في الصيد، أما بالنسبة للأسلحة النارية التي ستمكنني من التدريب على الرماية فأفضل ذات الدقة العالية والزَّنَد الخفيف".

وأضافت: "جمع جناح الأسلحة في المعرض جميع هواة وهاويات الرماية تحت سقف واحد، وتميز المعرض هذا العام بالتنظيم المبهر، وكثرة شركات السلاح التي وفرت الأنواع والأصناف والألوان لكل راغب في الشراء أو من أراد التعرف على الأسلحة بشكل عام".

من جهتها، بينت مسؤولة التسويق في إحدى شركات الأسلحة هند القحطاني أن أكثر النساء يطلبن الأمان في السلاح الذي يرغبن في شرائه، موضحة أن الأسلحة الخفيفة تعد الرغبة الثانية في التفضيل، من ثم تأتي الرغبات الأخرى كالشكل واللون والندرة.

وتشير عبير حمود التي تعمل في التسويق لدى إحدى الشركات المنتجة للسلاح الهوائي والناري بمعرض الصقور إلى أن هاويات امتلاك السلاح يختلفن في المواصفات التي يرغبنها في أسلحتهن، فمنهن من تفضل السلاح ذي الأمان وأخريات يفضلنهُ خفيف الحمل، أما محبات التحف والفن فيفضلن السلاح نادر التصنيع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,257
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة