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وزير الطاقة السعودي: اتفاق "أوبك+" يتوقف على انضمام المكسيك

أعرَبَ عن توقعه في مساهمة "أمريكا وكندا والبرازيل" بالجهود الحالية

أفاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأنه يتوقع من دول مثل أمريكا وكندا والبرازيل الانضمام لجهود "أوبك+" لإرساء الاستقرار في سوق النفط باستخدام أساليبها الخاصة.

وقال وزير الطاقة لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة: الاتفاق النهائي لمجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج العالمي بواقع 10 ملايين برميل يوميًّا، والذي أبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض، آملًا أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحسب بل للعالم أجمع.

واتفقت "أوبك" ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، أمس الخميس على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميًّا لشهرين بدءًا من مايو ويونيو؛ من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.

وقالت: إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو وديسمبر إلى 8 ملايين برميل يوميًّا ثم يجري تخفيفها مجددًا إلى 6 ملايين برميل يوميًّا بين يناير 2021 وإبريل 2022.

وأعلنت "أوبك+" أنها ستعقد مؤتمرًا آخر عن بُعد في العاشر من يونيو لتقييم السوق.

وأوضح مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية أن "تعهدات أوبك+ تبعث بإشارة مهمة بأن جميع الدول الرئيسية المنتجة للنفط ستتجاوب بشكل منظم مع حقائق السوق الناجمة عن فيروس كورونا".

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أوبك+

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة السعودي: اتفاق "أوبك+" يتوقف على انضمام المكسيك
سبق

أفاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأنه يتوقع من دول مثل أمريكا وكندا والبرازيل الانضمام لجهود "أوبك+" لإرساء الاستقرار في سوق النفط باستخدام أساليبها الخاصة.

وقال وزير الطاقة لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة: الاتفاق النهائي لمجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج العالمي بواقع 10 ملايين برميل يوميًّا، والذي أبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض، آملًا أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحسب بل للعالم أجمع.

واتفقت "أوبك" ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، أمس الخميس على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميًّا لشهرين بدءًا من مايو ويونيو؛ من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.

وقالت: إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو وديسمبر إلى 8 ملايين برميل يوميًّا ثم يجري تخفيفها مجددًا إلى 6 ملايين برميل يوميًّا بين يناير 2021 وإبريل 2022.

وأعلنت "أوبك+" أنها ستعقد مؤتمرًا آخر عن بُعد في العاشر من يونيو لتقييم السوق.

وأوضح مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية أن "تعهدات أوبك+ تبعث بإشارة مهمة بأن جميع الدول الرئيسية المنتجة للنفط ستتجاوب بشكل منظم مع حقائق السوق الناجمة عن فيروس كورونا".

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
05:16 PM
اخر تعديل
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
06:19 PM

وزير الطاقة السعودي: اتفاق "أوبك+" يتوقف على انضمام المكسيك

أعرَبَ عن توقعه في مساهمة "أمريكا وكندا والبرازيل" بالجهود الحالية

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محمد البقمي - الرياض
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أفاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأنه يتوقع من دول مثل أمريكا وكندا والبرازيل الانضمام لجهود "أوبك+" لإرساء الاستقرار في سوق النفط باستخدام أساليبها الخاصة.

وقال وزير الطاقة لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة: الاتفاق النهائي لمجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج العالمي بواقع 10 ملايين برميل يوميًّا، والذي أبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض، آملًا أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحسب بل للعالم أجمع.

واتفقت "أوبك" ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، أمس الخميس على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميًّا لشهرين بدءًا من مايو ويونيو؛ من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.

وقالت: إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو وديسمبر إلى 8 ملايين برميل يوميًّا ثم يجري تخفيفها مجددًا إلى 6 ملايين برميل يوميًّا بين يناير 2021 وإبريل 2022.

وأعلنت "أوبك+" أنها ستعقد مؤتمرًا آخر عن بُعد في العاشر من يونيو لتقييم السوق.

وأوضح مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية أن "تعهدات أوبك+ تبعث بإشارة مهمة بأن جميع الدول الرئيسية المنتجة للنفط ستتجاوب بشكل منظم مع حقائق السوق الناجمة عن فيروس كورونا".

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