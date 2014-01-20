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الجدعان يصل بيروت و"الحريري" في استقباله

يتراس وفد المملكة في القمة العربية الاقتصادية

وصل وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الليلة الماضية، لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي تستضيفها الجمهورية اللبنانية.

وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، دولة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين وليد بن عبدالله بخاري؛ إلى جانب أعضاء السفارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجدعان يصل بيروت و"الحريري" في استقباله
سبق

وصل وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الليلة الماضية، لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي تستضيفها الجمهورية اللبنانية.

وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، دولة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين وليد بن عبدالله بخاري؛ إلى جانب أعضاء السفارة.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
11:49 AM

الجدعان يصل بيروت و"الحريري" في استقباله

يتراس وفد المملكة في القمة العربية الاقتصادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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وصل وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الليلة الماضية، لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي تستضيفها الجمهورية اللبنانية.

وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، دولة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين وليد بن عبدالله بخاري؛ إلى جانب أعضاء السفارة.

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