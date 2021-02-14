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لبنان.. انطلاق أولى عمليات التطعيم بلقاح "فايزر" والأولوية للقطاع الصحي

ضِمن الدفعة الأولى التي تشمل قرابة 28 ألفًا و500 جرعة

انطلقت صباح اليوم الأحد، حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا في لبنان، وبدأ اللبنانيون بتلقي الجرعات في مستشفى بيروت الحكومي، ومستشفى الروم، ومستشفى الجامعة الأمريكية.

ووصلت أمس إلى لبنان آتيةً من بلجيكا، أولُ دفعة من لقاحات "فايزر" تشمل قرابة 28 ألفًا و500 جرعة؛ على أن تصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.

وبحسب "روسيا اليوم" قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن: إن "اللقاح سلاح ناجع وحاسم في محاربة الوباء"؛ داعيًا اللبنانيين إلى "الإقبال على التسجيل على المنصة الإلكترونية للحملة الوطنية للتطعيم، والتشديد على الوقاية والإجراءات".

بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تصريح له من مستشفى بيروت الحكومي، أنه "التزامًا ببرنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني، فإنه لن يأخذ لقاح كورونا اليوم، لأن الأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجباته وقدم تضحيات كبيرة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان.. انطلاق أولى عمليات التطعيم بلقاح "فايزر" والأولوية للقطاع الصحي
سبق

انطلقت صباح اليوم الأحد، حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا في لبنان، وبدأ اللبنانيون بتلقي الجرعات في مستشفى بيروت الحكومي، ومستشفى الروم، ومستشفى الجامعة الأمريكية.

ووصلت أمس إلى لبنان آتيةً من بلجيكا، أولُ دفعة من لقاحات "فايزر" تشمل قرابة 28 ألفًا و500 جرعة؛ على أن تصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.

وبحسب "روسيا اليوم" قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن: إن "اللقاح سلاح ناجع وحاسم في محاربة الوباء"؛ داعيًا اللبنانيين إلى "الإقبال على التسجيل على المنصة الإلكترونية للحملة الوطنية للتطعيم، والتشديد على الوقاية والإجراءات".

بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تصريح له من مستشفى بيروت الحكومي، أنه "التزامًا ببرنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني، فإنه لن يأخذ لقاح كورونا اليوم، لأن الأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجباته وقدم تضحيات كبيرة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
01:02 PM

لبنان.. انطلاق أولى عمليات التطعيم بلقاح "فايزر" والأولوية للقطاع الصحي

ضِمن الدفعة الأولى التي تشمل قرابة 28 ألفًا و500 جرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت صباح اليوم الأحد، حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا في لبنان، وبدأ اللبنانيون بتلقي الجرعات في مستشفى بيروت الحكومي، ومستشفى الروم، ومستشفى الجامعة الأمريكية.

ووصلت أمس إلى لبنان آتيةً من بلجيكا، أولُ دفعة من لقاحات "فايزر" تشمل قرابة 28 ألفًا و500 جرعة؛ على أن تصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.

وبحسب "روسيا اليوم" قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن: إن "اللقاح سلاح ناجع وحاسم في محاربة الوباء"؛ داعيًا اللبنانيين إلى "الإقبال على التسجيل على المنصة الإلكترونية للحملة الوطنية للتطعيم، والتشديد على الوقاية والإجراءات".

بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تصريح له من مستشفى بيروت الحكومي، أنه "التزامًا ببرنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني، فإنه لن يأخذ لقاح كورونا اليوم، لأن الأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجباته وقدم تضحيات كبيرة.

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