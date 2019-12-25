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الزعاق: معظم أجزاء الكسوف غداً ستكون بهذه المواقع

قال: يشاهد حلقياً على #الأحساء وينتهي الساعة الثامنة

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن معظم أجزاء الكسوف غداً الخميس ستكون في الأجزاء الجنوبية الشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": في صباح يوم غد الخميس: ستشرق الشمس وهي منكسفة جزئياً على معظم مناطق #السعودية، ويشاهد حلقياً على #الأحساء، فمعظم جزء الشمس المكسوف سيكون في الأجزاء الجنوبية الشرقية، ويتناقص لدرجة التلاشي على الشمال الغربي ناحية #حقل.

وتابع: ينتهي الكسوف قرابة الساعة الثامنة صباحاً بتفاوتٍ بسيطٍ للمواقع.

كسوف حلقي للشمس الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزعاق: معظم أجزاء الكسوف غداً ستكون بهذه المواقع
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن معظم أجزاء الكسوف غداً الخميس ستكون في الأجزاء الجنوبية الشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": في صباح يوم غد الخميس: ستشرق الشمس وهي منكسفة جزئياً على معظم مناطق #السعودية، ويشاهد حلقياً على #الأحساء، فمعظم جزء الشمس المكسوف سيكون في الأجزاء الجنوبية الشرقية، ويتناقص لدرجة التلاشي على الشمال الغربي ناحية #حقل.

وتابع: ينتهي الكسوف قرابة الساعة الثامنة صباحاً بتفاوتٍ بسيطٍ للمواقع.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:55 PM

الزعاق: معظم أجزاء الكسوف غداً ستكون بهذه المواقع

قال: يشاهد حلقياً على #الأحساء وينتهي الساعة الثامنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,380

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن معظم أجزاء الكسوف غداً الخميس ستكون في الأجزاء الجنوبية الشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": في صباح يوم غد الخميس: ستشرق الشمس وهي منكسفة جزئياً على معظم مناطق #السعودية، ويشاهد حلقياً على #الأحساء، فمعظم جزء الشمس المكسوف سيكون في الأجزاء الجنوبية الشرقية، ويتناقص لدرجة التلاشي على الشمال الغربي ناحية #حقل.

وتابع: ينتهي الكسوف قرابة الساعة الثامنة صباحاً بتفاوتٍ بسيطٍ للمواقع.

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