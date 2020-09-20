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إجراء 149 ألف فحص تشخيصي في أقسام التصوير الطبي في مستشفيات نجران

خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري خدمة الأشعة المقطعية 17306 فحوصات

كشفت صحة نجران أن عدد المستفيدين من فحوصات الأشعة التشخيصية في مستشفيات صحة نجران خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 97526 مستفيداً، موضحةً أن إجمالي الفحوص التشخيصية بلغ 149360 فحصاً إشعاعياً, شملت " التصوير بتقنية الأشعة السينية (جهاز متنقل وثابت) بواقع 95712 فحصاً، وإجراء 4922 فحصاً بتقنية الرنين المغناطيسي.
فيما قدمت خدمة الأشعة المقطعية 17306 فحوصات، والموجات فوق الصوتية 28079 فحصاً، والتصوير بقسطرة الأوعية الدموية 713 والتنظير الإشعاعي 589 فحصًا، إضافة إلى إجراء 910 فحوصات بتقنية الأشعة الداخلية، وقياس كثافة العظام 571 فحصًا، وخدمات الطب النووي 543 فحصاً، في حين بلغت فحوصات الأشعة التشخيصية للثدي "الماموجرام" 411 فحصاً.
مما يذكر أن صحة نجران أطلقت مؤخراً نظام الربط الإلكتروني لأقسام الأشعة في مستشفى الملك خالد وربطه مع كل من مستشفى شرورة العام والولادة والأطفال ومستشفى خباش، إضافة إلى سبعة مراكز صحية لمتابعة الصور الإشعاعية وتخزينها وتبادل الاستشارات الطبية بين الأطباء وإعداد التقارير الطبية للوصول إلى خدمة المريض بشكل فاعل وسريع مما يحقق رضا المرضى والمراجعين.

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إجراء 149 ألف فحص تشخيصي في أقسام التصوير الطبي في مستشفيات نجران
سبق

كشفت صحة نجران أن عدد المستفيدين من فحوصات الأشعة التشخيصية في مستشفيات صحة نجران خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 97526 مستفيداً، موضحةً أن إجمالي الفحوص التشخيصية بلغ 149360 فحصاً إشعاعياً, شملت " التصوير بتقنية الأشعة السينية (جهاز متنقل وثابت) بواقع 95712 فحصاً، وإجراء 4922 فحصاً بتقنية الرنين المغناطيسي.
فيما قدمت خدمة الأشعة المقطعية 17306 فحوصات، والموجات فوق الصوتية 28079 فحصاً، والتصوير بقسطرة الأوعية الدموية 713 والتنظير الإشعاعي 589 فحصًا، إضافة إلى إجراء 910 فحوصات بتقنية الأشعة الداخلية، وقياس كثافة العظام 571 فحصًا، وخدمات الطب النووي 543 فحصاً، في حين بلغت فحوصات الأشعة التشخيصية للثدي "الماموجرام" 411 فحصاً.
مما يذكر أن صحة نجران أطلقت مؤخراً نظام الربط الإلكتروني لأقسام الأشعة في مستشفى الملك خالد وربطه مع كل من مستشفى شرورة العام والولادة والأطفال ومستشفى خباش، إضافة إلى سبعة مراكز صحية لمتابعة الصور الإشعاعية وتخزينها وتبادل الاستشارات الطبية بين الأطباء وإعداد التقارير الطبية للوصول إلى خدمة المريض بشكل فاعل وسريع مما يحقق رضا المرضى والمراجعين.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
04:08 PM

إجراء 149 ألف فحص تشخيصي في أقسام التصوير الطبي في مستشفيات نجران

خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري خدمة الأشعة المقطعية 17306 فحوصات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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كشفت صحة نجران أن عدد المستفيدين من فحوصات الأشعة التشخيصية في مستشفيات صحة نجران خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 97526 مستفيداً، موضحةً أن إجمالي الفحوص التشخيصية بلغ 149360 فحصاً إشعاعياً, شملت " التصوير بتقنية الأشعة السينية (جهاز متنقل وثابت) بواقع 95712 فحصاً، وإجراء 4922 فحصاً بتقنية الرنين المغناطيسي.
فيما قدمت خدمة الأشعة المقطعية 17306 فحوصات، والموجات فوق الصوتية 28079 فحصاً، والتصوير بقسطرة الأوعية الدموية 713 والتنظير الإشعاعي 589 فحصًا، إضافة إلى إجراء 910 فحوصات بتقنية الأشعة الداخلية، وقياس كثافة العظام 571 فحصًا، وخدمات الطب النووي 543 فحصاً، في حين بلغت فحوصات الأشعة التشخيصية للثدي "الماموجرام" 411 فحصاً.
مما يذكر أن صحة نجران أطلقت مؤخراً نظام الربط الإلكتروني لأقسام الأشعة في مستشفى الملك خالد وربطه مع كل من مستشفى شرورة العام والولادة والأطفال ومستشفى خباش، إضافة إلى سبعة مراكز صحية لمتابعة الصور الإشعاعية وتخزينها وتبادل الاستشارات الطبية بين الأطباء وإعداد التقارير الطبية للوصول إلى خدمة المريض بشكل فاعل وسريع مما يحقق رضا المرضى والمراجعين.

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