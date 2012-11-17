الاتحاد السعودي يُصدر جدول دوري المناطق لكرة القدم للسيدات

ينطلق 22 من نوفمبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، جدول دوري المناطق لكرة القدم للسيدات، والذي سينطلق في 22 من نوفمبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً.

وسيقام الدوري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بوجود 6 فرق من كل منطقة (باستثناء الدمام أربعة فرق) للعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى للمنطقة الوسطى بمواجهة اتحاد الرياض مع السهام الزرقاء، تليها مباراة الهمة مع اليمامة، وذلك على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض.

فيما ستجمع منافسات الجولة الأولى للمنطقة الشرقية بين اتحاد النسور والمملكة النسائي والواحة والشعلة الشرقية وستقام المباريات على ملعب نادي النهضة.

أما مباريات المنطقة الغربية ستطلق في الـ28 من نوفمبر الجاري بلقاء اتحاد القوة مع العاصفة تليها مواجهة نسور جدة مع مراس وتختم مباريات الجولة بمباراة الكرة المشتعلة مع الليث الأبيض وجيع المباريات ستقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.