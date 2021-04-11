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جرافيك.. "الداخلية": 30054 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

أعلنت وزارة الداخلية، تسجيل 30054 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس #كورونا، وتصدرت الرياض قائمة المخالفات بتسجيل 11162، وجاءت بعدها منطقة مكة المكرمة التي سجلت 5883 مخالفة.

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جرافيك.. "الداخلية": 30054 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
سبق

أعلنت وزارة الداخلية، تسجيل 30054 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس #كورونا، وتصدرت الرياض قائمة المخالفات بتسجيل 11162، وجاءت بعدها منطقة مكة المكرمة التي سجلت 5883 مخالفة.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
04:50 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
05:43 PM

جرافيك.. "الداخلية": 30054 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية، تسجيل 30054 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس #كورونا، وتصدرت الرياض قائمة المخالفات بتسجيل 11162، وجاءت بعدها منطقة مكة المكرمة التي سجلت 5883 مخالفة.

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