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من ارتفاع 35 ألف قدم.. رئيس هيئة الطيران السعودي يهنئ الكويت باليوم الوطني

السعودية أقامت فعاليات عدة في مشهد يجسد أواصر الأخوة والمحبة بين البلدَيْن

من ارتفاع تجاوز الـ35 ألف قدم هنأ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن عبدالحكيم التميمي، برسالة صوتية المسافرين الكويتيين على متن الرحلات القادمة من الكويت إلى السعودية.

وقال "التميمي" في تسجيل صوتي تم تداوله: أتقدم لأشقائنا في دولة الكويت الحبيبة بالتهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني، أدام الله على الكويت عزها وتطورها، ودامت أفراحنا وأفراحكم.

وشاركت السعودية شقيقتها دولة الكويت احتفالاتها باليوم الوطني الذي يصادف الخامس والعشرين من فبراير من كل عام، وذلك بإقامة كثير من الفعاليات في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع البلدَيْن.

وتوشحت مداخل المطارات السعودية بالأعلام الوطنية للسعودية والكويت، إلى جانب ميادين عدة. واستُقبل القادمون من الكويت بالورود. وتضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاته، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من ارتفاع 35 ألف قدم.. رئيس هيئة الطيران السعودي يهنئ الكويت باليوم الوطني
سبق

من ارتفاع تجاوز الـ35 ألف قدم هنأ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن عبدالحكيم التميمي، برسالة صوتية المسافرين الكويتيين على متن الرحلات القادمة من الكويت إلى السعودية.

وقال "التميمي" في تسجيل صوتي تم تداوله: أتقدم لأشقائنا في دولة الكويت الحبيبة بالتهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني، أدام الله على الكويت عزها وتطورها، ودامت أفراحنا وأفراحكم.

وشاركت السعودية شقيقتها دولة الكويت احتفالاتها باليوم الوطني الذي يصادف الخامس والعشرين من فبراير من كل عام، وذلك بإقامة كثير من الفعاليات في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع البلدَيْن.

وتوشحت مداخل المطارات السعودية بالأعلام الوطنية للسعودية والكويت، إلى جانب ميادين عدة. واستُقبل القادمون من الكويت بالورود. وتضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاته، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
10:20 PM

من ارتفاع 35 ألف قدم.. رئيس هيئة الطيران السعودي يهنئ الكويت باليوم الوطني

السعودية أقامت فعاليات عدة في مشهد يجسد أواصر الأخوة والمحبة بين البلدَيْن

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
17,366

من ارتفاع تجاوز الـ35 ألف قدم هنأ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن عبدالحكيم التميمي، برسالة صوتية المسافرين الكويتيين على متن الرحلات القادمة من الكويت إلى السعودية.

وقال "التميمي" في تسجيل صوتي تم تداوله: أتقدم لأشقائنا في دولة الكويت الحبيبة بالتهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني، أدام الله على الكويت عزها وتطورها، ودامت أفراحنا وأفراحكم.

وشاركت السعودية شقيقتها دولة الكويت احتفالاتها باليوم الوطني الذي يصادف الخامس والعشرين من فبراير من كل عام، وذلك بإقامة كثير من الفعاليات في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع البلدَيْن.

وتوشحت مداخل المطارات السعودية بالأعلام الوطنية للسعودية والكويت، إلى جانب ميادين عدة. واستُقبل القادمون من الكويت بالورود. وتضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاته، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة.

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