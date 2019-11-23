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القصيم.. ضبط 4 باكستانيين تورطوا بارتكاب جرائم نصب واحتيال

يقومون باستدراج المستهدَفين بزعم تحديث حساباتهم البنكية أو تحويل جوائز نقدية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط أربعة متهمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية، عبر رسائل نصية، يتم من خلالها استدراج المستهدفين بها؛ لتوفير معلومات من خلال ادعاءات مختلفة مثل تحديث حساباتهم البنكية، أو تحويل جوائز نقدية وهمية لهم، وقد عُثِر بحوزتهم على مبالغ مالية وأجهزةِ حاسبٍ واتصال وهواتف جوال، وعددٍ من جوازات السفر ووثائق الإقامة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.


وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

القصيم المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم بدر السحيباني جرائم الاعتداء على الأموال جرائم نصب واحتيال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم.. ضبط 4 باكستانيين تورطوا بارتكاب جرائم نصب واحتيال
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط أربعة متهمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية، عبر رسائل نصية، يتم من خلالها استدراج المستهدفين بها؛ لتوفير معلومات من خلال ادعاءات مختلفة مثل تحديث حساباتهم البنكية، أو تحويل جوائز نقدية وهمية لهم، وقد عُثِر بحوزتهم على مبالغ مالية وأجهزةِ حاسبٍ واتصال وهواتف جوال، وعددٍ من جوازات السفر ووثائق الإقامة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.


وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
07:28 PM

القصيم.. ضبط 4 باكستانيين تورطوا بارتكاب جرائم نصب واحتيال

يقومون باستدراج المستهدَفين بزعم تحديث حساباتهم البنكية أو تحويل جوائز نقدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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7,653

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط أربعة متهمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية، عبر رسائل نصية، يتم من خلالها استدراج المستهدفين بها؛ لتوفير معلومات من خلال ادعاءات مختلفة مثل تحديث حساباتهم البنكية، أو تحويل جوائز نقدية وهمية لهم، وقد عُثِر بحوزتهم على مبالغ مالية وأجهزةِ حاسبٍ واتصال وهواتف جوال، وعددٍ من جوازات السفر ووثائق الإقامة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.


وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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