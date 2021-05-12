النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يسجلان في "برنامج التبرع بالأعضاء"

"قريشي": باكستان لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها أو إقامة قواعد عسكرية

نفى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إمكانية سماح بلاده بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس في إسلام آباد أن باكستان لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها أو إقامة قواعد عسكرية.

وأكد أن باكستان تقف إلى جانب أفغانستان في جهودها من أجل السلام والازدهار والمصالحة، ولن تنحاز إلى أي طرف من أصحاب المصلحة في هذا البلد المجاور.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"قريشي": باكستان لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها أو إقامة قواعد عسكرية
سبق

نفى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إمكانية سماح بلاده بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس في إسلام آباد أن باكستان لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها أو إقامة قواعد عسكرية.

وأكد أن باكستان تقف إلى جانب أفغانستان في جهودها من أجل السلام والازدهار والمصالحة، ولن تنحاز إلى أي طرف من أصحاب المصلحة في هذا البلد المجاور.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
12:24 AM

"قريشي": باكستان لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها أو إقامة قواعد عسكرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
0
5,689

نفى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إمكانية سماح بلاده بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس في إسلام آباد أن باكستان لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها أو إقامة قواعد عسكرية.

وأكد أن باكستان تقف إلى جانب أفغانستان في جهودها من أجل السلام والازدهار والمصالحة، ولن تنحاز إلى أي طرف من أصحاب المصلحة في هذا البلد المجاور.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,740
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,485
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,158
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,006

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة