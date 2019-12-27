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"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

سُحب رعديّة مُمطرة على جازان وعسير والباحة .. وضبابٌ بالمرتفعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماءً غائمة جزئياً تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على تلك المناطق، في حين تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة سحب رعدية أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماءً غائمة جزئياً تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على تلك المناطق، في حين تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
01:01 PM

"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

سُحب رعديّة مُمطرة على جازان وعسير والباحة .. وضبابٌ بالمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماءً غائمة جزئياً تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على تلك المناطق، في حين تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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