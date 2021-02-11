الإمارات: 3.525 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 319.787

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية 3.525 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 339.667 حالة.

‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 18 حالة مصابة؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 974 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3.734 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، ليكون مجموع حالات الشفاء 319.787 حالة.