في يومها الوطني.. هذه مفاجأة الإمارات لـ70 ألف سعودي قادم لدبي. وهذه التفاصيل

18 رحلة من المملكة إلى دبي يوميًّا

ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات الشقيقة، قررت حكومة دبي؛ ترحيبًا بالزوار من السعودية والعالم، منح السعوديين القادمين تذاكر إكسبو 2020 بالمجان عبر منافذ الإمارة.

واحتفالًا بيوم الإمارات الوطني يقوم مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بمنح تذاكر "إكسبو 2020 دبي" بالمجان لجميع السعوديين القادمين للدولة من مختلف منافذ دبي البرية والبحرية والجوية لمدة 14 يومًا ابتداًء من اليوم (الأربعاء) 1 ديسمبر في مبادرة هدفها الترحيب بالزوار من المملكة والعالم هذه المناسبة الغالية المتمثلة في اليوم الوطني لدولة الإمارات، وتعريفهم بأهمية حدث عالمي كبير تستضيفه الدولة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وهو معرض "إكسبو"، وإطلاعهم على أبرز الفعاليات الكبرى التي تنظمها إمارة دبي.

وينطلق عبر المطارات السعودية إلى دبي يوميًّا ما يقارب 18 رحلة؛ منها 6 من الرياض، و6 من جدة، و2 من المدينة المنورة، و4 من الدمام، باختلاف الناقلات الجوية السعودية وهي الخطوط السعودية "طيران ناس" و"فلاي أديل"، ومن الإمارات "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، وهذه الرحلات هي الرحلات المجدولة المباشرة، وتحمل يوميًّا ما يزيد على 5 آلاف راكب من المملكة إلى دبي.

وتتيح هذه الفرصة لضيوف دبي زيارة واحدة من أكبر الفعاليات العالمية، والتي تُعقد في الإمارة حتى نهاية مارس 2022، وتمنحهم نافذةً جديدةً للاطلاع على إنجازات دولة الإمارات وتاريخها، كذلك ثقافات وابتكارات 192 دولة اجتمعت في دبي ضمن معرض "إكسبو".