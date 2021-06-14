النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإرياني": استمرار حصار مليشيا الحوثي لتعز خلّف مأساة إنسانية غير مسبوقة

تَسبب في معاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات استمرار الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محافظة تعز اليمنية منذ انقلابها في العام 2014م.

وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن الحصار المفروض على محافظة تعز، خلّف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب".

وأضاف الإرياني: "إن استمرار الحصار الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية أمر واقع على محافظة تعز منذ ستة أعوام، يؤكد أكذوبة الحصار الذي ترفعه لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الإنسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة التغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين".

وأشار إلى أن أي جهود للتهدئة في اليمن لا تتضمن رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن محافظة تعز، وتضع حدًّا لمعاناة أبنائها؛ هو جهد منقوص يُدير ظهره لمعاناة أربعة ملايين مواطن يمني، ويؤكد انتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في تناوله للقضايا الإنسانية".

وطالَبَ وزير الإعلام اليمني المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثيْن الدولي والأمريكي بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وتكثيف الضغوط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار عن تعز وتسهيل تنقل المدنيين ومرور السلع الغذائية تنفيذًا لاتفاق السويد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الإرياني": استمرار حصار مليشيا الحوثي لتعز خلّف مأساة إنسانية غير مسبوقة
سبق

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات استمرار الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محافظة تعز اليمنية منذ انقلابها في العام 2014م.

وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن الحصار المفروض على محافظة تعز، خلّف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب".

وأضاف الإرياني: "إن استمرار الحصار الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية أمر واقع على محافظة تعز منذ ستة أعوام، يؤكد أكذوبة الحصار الذي ترفعه لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الإنسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة التغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين".

وأشار إلى أن أي جهود للتهدئة في اليمن لا تتضمن رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن محافظة تعز، وتضع حدًّا لمعاناة أبنائها؛ هو جهد منقوص يُدير ظهره لمعاناة أربعة ملايين مواطن يمني، ويؤكد انتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في تناوله للقضايا الإنسانية".

وطالَبَ وزير الإعلام اليمني المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثيْن الدولي والأمريكي بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وتكثيف الضغوط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار عن تعز وتسهيل تنقل المدنيين ومرور السلع الغذائية تنفيذًا لاتفاق السويد.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
08:25 AM

"الإرياني": استمرار حصار مليشيا الحوثي لتعز خلّف مأساة إنسانية غير مسبوقة

تَسبب في معاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
2
458

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات استمرار الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محافظة تعز اليمنية منذ انقلابها في العام 2014م.

وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن الحصار المفروض على محافظة تعز، خلّف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب".

وأضاف الإرياني: "إن استمرار الحصار الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية أمر واقع على محافظة تعز منذ ستة أعوام، يؤكد أكذوبة الحصار الذي ترفعه لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الإنسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة التغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين".

وأشار إلى أن أي جهود للتهدئة في اليمن لا تتضمن رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن محافظة تعز، وتضع حدًّا لمعاناة أبنائها؛ هو جهد منقوص يُدير ظهره لمعاناة أربعة ملايين مواطن يمني، ويؤكد انتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في تناوله للقضايا الإنسانية".

وطالَبَ وزير الإعلام اليمني المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثيْن الدولي والأمريكي بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وتكثيف الضغوط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار عن تعز وتسهيل تنقل المدنيين ومرور السلع الغذائية تنفيذًا لاتفاق السويد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,154
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,752

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة