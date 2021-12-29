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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

رئيس الوزراء يؤكد الالتزام بتوجيهات أمير البلاد

أدى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعضاء الحكومة الجديدة، اليوم، في قصر بيان، اليمين الدستورية أمام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي في كلمته، الالتزام بتوجيهات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، موضحًا أن مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية سوف تكون دائمًا في صلب عمل الحكومة لترجمتها على أرض الواقع، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وقد أصدر أمير الكويت، في نوفمبر الماضي، أمرًا أميريًّا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح الوزراء الجدد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
سبق

أدى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعضاء الحكومة الجديدة، اليوم، في قصر بيان، اليمين الدستورية أمام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي في كلمته، الالتزام بتوجيهات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، موضحًا أن مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية سوف تكون دائمًا في صلب عمل الحكومة لترجمتها على أرض الواقع، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وقد أصدر أمير الكويت، في نوفمبر الماضي، أمرًا أميريًّا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح الوزراء الجدد.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
02:14 PM

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

رئيس الوزراء يؤكد الالتزام بتوجيهات أمير البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعضاء الحكومة الجديدة، اليوم، في قصر بيان، اليمين الدستورية أمام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي في كلمته، الالتزام بتوجيهات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، موضحًا أن مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية سوف تكون دائمًا في صلب عمل الحكومة لترجمتها على أرض الواقع، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وقد أصدر أمير الكويت، في نوفمبر الماضي، أمرًا أميريًّا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح الوزراء الجدد.

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