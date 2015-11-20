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البحرين تدين استمرار "الحوثي" في إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة تجاه المملكة

جدّدت موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف الجهود لوقف الاعتداءات الإرهابية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة تجاه المملكة العربية السعودية، في عملٍ عدائي ممنهج يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وينتهك القانون الدولي الإنساني، وتستنكر بشدة إطلاقها ثلاث طائرات تجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية إشادة وزارة الخارجية بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيّرة، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وجدّدت موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف الجهود لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة التي تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي.

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البحرين تدين استمرار "الحوثي" في إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة تجاه المملكة
سبق

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة تجاه المملكة العربية السعودية، في عملٍ عدائي ممنهج يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وينتهك القانون الدولي الإنساني، وتستنكر بشدة إطلاقها ثلاث طائرات تجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية إشادة وزارة الخارجية بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيّرة، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وجدّدت موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف الجهود لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة التي تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
12:51 PM

البحرين تدين استمرار "الحوثي" في إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة تجاه المملكة

جدّدت موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف الجهود لوقف الاعتداءات الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة تجاه المملكة العربية السعودية، في عملٍ عدائي ممنهج يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وينتهك القانون الدولي الإنساني، وتستنكر بشدة إطلاقها ثلاث طائرات تجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية إشادة وزارة الخارجية بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيّرة، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وجدّدت موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف الجهود لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة التي تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي.

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