النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو إنساني.. لحظة عفو أب كويتي عن قاتل ابنه

الأب: بعد العفو.. ما حدث لي في الليل لا يعلمه إلا الله

بموقف إنساني لافت، عفا المواطن الكويتي، مساعد نشمي العنزي؛ عن قاتل ابنه، بعد 3 أشهر من الحادثة، حيث تُوفي الابن إثر تعرُّضه لطلق ناري من قِبل ضابط، على خلفية مطاردة في منطقة شرق تيما.

وأشاد عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والموطنين في الكويت بهذا التصرف، واعتبروه عملاً "خيراً"، وعلّق العديد على مقطع فيديو للأب وهو يعلن العفو عن قاتل ابنه.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن مساعد نشمي العنزي؛ والد الشاب نشمي؛ الذي قُتل قبل نحو 3 أشهر إثر تعرُّضه لطلق ناري من قِبل ضابط في وزارة الداخلية على خلفية مطاردة في منطقة شرق تيماء: "إننا نشكر الله في الأول والآخر ونؤمن بقضاء الله، وإن ما حدث لابني، رحمه الله، يحدث في كل بيت وكل مكان، وتبقى كل الأمور مرهونة بقضاء الله".

وفي مطلع ردّه على سؤال عن "قراره الشجاع" هذا، أوضح الأب أنه "إنسان عادي ولا يدعي البطولة"، مؤكداً أن "ابنه الضحية لم يعرف الجاني، وليس بينهما أي علاقة، والحمد لله انه ألهمنا أن نعفو من أجل وجهه تعالى".

وعن قيامه بالعفو عن الجاني من دون أي مقابل، أجاب الأب: "قبل أيام أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، مرسومَين بالعفو عن بعض أبناء الكويت، والعفو من شيم الكرام، وشيء لا يُوصف".

وأكمل: "منذ 3 أشهر، أي منذ مقتل ابني، وأنا لا أستطيع النوم لأكثر من ساعة أو ساعتين، وأمس وبعد أن عفوت عن الجاني نمت نومة لا يعلمها إلا الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو إنساني.. لحظة عفو أب كويتي عن قاتل ابنه
سبق

بموقف إنساني لافت، عفا المواطن الكويتي، مساعد نشمي العنزي؛ عن قاتل ابنه، بعد 3 أشهر من الحادثة، حيث تُوفي الابن إثر تعرُّضه لطلق ناري من قِبل ضابط، على خلفية مطاردة في منطقة شرق تيما.

وأشاد عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والموطنين في الكويت بهذا التصرف، واعتبروه عملاً "خيراً"، وعلّق العديد على مقطع فيديو للأب وهو يعلن العفو عن قاتل ابنه.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن مساعد نشمي العنزي؛ والد الشاب نشمي؛ الذي قُتل قبل نحو 3 أشهر إثر تعرُّضه لطلق ناري من قِبل ضابط في وزارة الداخلية على خلفية مطاردة في منطقة شرق تيماء: "إننا نشكر الله في الأول والآخر ونؤمن بقضاء الله، وإن ما حدث لابني، رحمه الله، يحدث في كل بيت وكل مكان، وتبقى كل الأمور مرهونة بقضاء الله".

وفي مطلع ردّه على سؤال عن "قراره الشجاع" هذا، أوضح الأب أنه "إنسان عادي ولا يدعي البطولة"، مؤكداً أن "ابنه الضحية لم يعرف الجاني، وليس بينهما أي علاقة، والحمد لله انه ألهمنا أن نعفو من أجل وجهه تعالى".

وعن قيامه بالعفو عن الجاني من دون أي مقابل، أجاب الأب: "قبل أيام أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، مرسومَين بالعفو عن بعض أبناء الكويت، والعفو من شيم الكرام، وشيء لا يُوصف".

وأكمل: "منذ 3 أشهر، أي منذ مقتل ابني، وأنا لا أستطيع النوم لأكثر من ساعة أو ساعتين، وأمس وبعد أن عفوت عن الجاني نمت نومة لا يعلمها إلا الله".

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
12:21 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
06:35 PM

فيديو إنساني.. لحظة عفو أب كويتي عن قاتل ابنه

الأب: بعد العفو.. ما حدث لي في الليل لا يعلمه إلا الله

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
13,915

بموقف إنساني لافت، عفا المواطن الكويتي، مساعد نشمي العنزي؛ عن قاتل ابنه، بعد 3 أشهر من الحادثة، حيث تُوفي الابن إثر تعرُّضه لطلق ناري من قِبل ضابط، على خلفية مطاردة في منطقة شرق تيما.

وأشاد عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والموطنين في الكويت بهذا التصرف، واعتبروه عملاً "خيراً"، وعلّق العديد على مقطع فيديو للأب وهو يعلن العفو عن قاتل ابنه.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن مساعد نشمي العنزي؛ والد الشاب نشمي؛ الذي قُتل قبل نحو 3 أشهر إثر تعرُّضه لطلق ناري من قِبل ضابط في وزارة الداخلية على خلفية مطاردة في منطقة شرق تيماء: "إننا نشكر الله في الأول والآخر ونؤمن بقضاء الله، وإن ما حدث لابني، رحمه الله، يحدث في كل بيت وكل مكان، وتبقى كل الأمور مرهونة بقضاء الله".

وفي مطلع ردّه على سؤال عن "قراره الشجاع" هذا، أوضح الأب أنه "إنسان عادي ولا يدعي البطولة"، مؤكداً أن "ابنه الضحية لم يعرف الجاني، وليس بينهما أي علاقة، والحمد لله انه ألهمنا أن نعفو من أجل وجهه تعالى".

وعن قيامه بالعفو عن الجاني من دون أي مقابل، أجاب الأب: "قبل أيام أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، مرسومَين بالعفو عن بعض أبناء الكويت، والعفو من شيم الكرام، وشيء لا يُوصف".

وأكمل: "منذ 3 أشهر، أي منذ مقتل ابني، وأنا لا أستطيع النوم لأكثر من ساعة أو ساعتين، وأمس وبعد أن عفوت عن الجاني نمت نومة لا يعلمها إلا الله".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,580
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,195
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,185
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,229

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة