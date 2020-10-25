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"الفيصل" يبحث مع وزير الخارجية سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين

عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اجتماعاً اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حيث تم بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يبحث مع وزير الخارجية سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين
سبق

عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اجتماعاً اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حيث تم بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:42 PM

"الفيصل" يبحث مع وزير الخارجية سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اجتماعاً اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حيث تم بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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