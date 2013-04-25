النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

2.7 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة

لتحفيظ القرآن وأبناء وبنات المعلمين المتوفين وطلبة القرى النائية

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شعبان من العام الدراسي الحالي 1442 بمبلغ 2,729,665,3 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
2.7 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة
سبق

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شعبان من العام الدراسي الحالي 1442 بمبلغ 2,729,665,3 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.


25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
02:31 PM

2.7 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة

لتحفيظ القرآن وأبناء وبنات المعلمين المتوفين وطلبة القرى النائية

A A A
علي حفول - سراة عبيدة
0
47

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شعبان من العام الدراسي الحالي 1442 بمبلغ 2,729,665,3 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,354
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,197
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,679
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,635

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة