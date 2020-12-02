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عمالة تتخفى في ملابس "خضراء" للسيطرة على سوق خضار "عزيزية الرياض"

جولة "البلدي" كشفت غياب النظافة ووجود بسطات مجهولة وعشوائية دخول المركبات

كشفت جولة قام بها المجلس البلدي بمدينة الرياض لسوق الخضار والفواكه العزيزية جنوب العاصمة والذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة الوسطى قبل نحو أسبوع عن العديد من الملاحظات والشكاوى من أبرزها غياب النظافة وسيطرة العمالة ووجود بسطات مجهولة لا تحتوي على أي بيانات بجانب العشوائية في دخول المركبات وغيرها.

وتفصيلاً ضمت الجولة كلاً من رئيس المجلس البلدي خالد العريدي وأعضاءه وممثلي جهات حكومية ومسؤولي السوق. وبين "العريدي" أن هناك تقصيراً تم رصده من قبل شركة النظافة بالنسبة للسوق بالإضافة إلى تلف الأرضيات وانتشار بقايا السوق بالإضافة إلى طرحه سؤالاً حول السعودة.

فيما أوضح أحد الباعة بأن النظافة تتم بشكل أسبوعي. وقال آخر إن العمالة تقوم بارتداء ملابس خضراء من أجل التمويه والتحايل لفرض سيطرتهم على السوق والعمل به.

وأشار بائع في شكواه للمجلس إلى أن دخول المركبات يكون بشكل عشوائي دون تسجيل بيانات والاكتفاء فقط برقم اللوحة الخاصة بالسيارة وأن أي أحد يستطيع الدخول وبين مواطن بأن خدمات السوق ضعيفة ولا تتوفر إضاءة كافية خاصة وأنه يفتح حتى منتصف الليل.

وتعليقاً على تلف الأرضيات، قال مدير السوق ناصر المطيري السبب يعود إلى كثرة رش المطهرات للتعقيم منذ أن بدأت جائحة كورونا فيما كشف ممثل الأمانة المهندس عبدالله العمران إلى أنه لا يوجد أي مبسط يحتوي على بيانات وهذا الأمر يصعب مهمة معاقبة ومخالفة المباسط المخالفة.

وبعد الانتهاء من الجولة اجتمع رئيس المجلس وأعضائه مع مسؤولي السوق وتم مناقشة عديد المواضيع التي تهم السوق والتي تم رصدها بهدف معالجتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمالة تتخفى في ملابس "خضراء" للسيطرة على سوق خضار "عزيزية الرياض"
سبق

كشفت جولة قام بها المجلس البلدي بمدينة الرياض لسوق الخضار والفواكه العزيزية جنوب العاصمة والذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة الوسطى قبل نحو أسبوع عن العديد من الملاحظات والشكاوى من أبرزها غياب النظافة وسيطرة العمالة ووجود بسطات مجهولة لا تحتوي على أي بيانات بجانب العشوائية في دخول المركبات وغيرها.

وتفصيلاً ضمت الجولة كلاً من رئيس المجلس البلدي خالد العريدي وأعضاءه وممثلي جهات حكومية ومسؤولي السوق. وبين "العريدي" أن هناك تقصيراً تم رصده من قبل شركة النظافة بالنسبة للسوق بالإضافة إلى تلف الأرضيات وانتشار بقايا السوق بالإضافة إلى طرحه سؤالاً حول السعودة.

فيما أوضح أحد الباعة بأن النظافة تتم بشكل أسبوعي. وقال آخر إن العمالة تقوم بارتداء ملابس خضراء من أجل التمويه والتحايل لفرض سيطرتهم على السوق والعمل به.

وأشار بائع في شكواه للمجلس إلى أن دخول المركبات يكون بشكل عشوائي دون تسجيل بيانات والاكتفاء فقط برقم اللوحة الخاصة بالسيارة وأن أي أحد يستطيع الدخول وبين مواطن بأن خدمات السوق ضعيفة ولا تتوفر إضاءة كافية خاصة وأنه يفتح حتى منتصف الليل.

وتعليقاً على تلف الأرضيات، قال مدير السوق ناصر المطيري السبب يعود إلى كثرة رش المطهرات للتعقيم منذ أن بدأت جائحة كورونا فيما كشف ممثل الأمانة المهندس عبدالله العمران إلى أنه لا يوجد أي مبسط يحتوي على بيانات وهذا الأمر يصعب مهمة معاقبة ومخالفة المباسط المخالفة.

وبعد الانتهاء من الجولة اجتمع رئيس المجلس وأعضائه مع مسؤولي السوق وتم مناقشة عديد المواضيع التي تهم السوق والتي تم رصدها بهدف معالجتها.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
11:07 PM

عمالة تتخفى في ملابس "خضراء" للسيطرة على سوق خضار "عزيزية الرياض"

جولة "البلدي" كشفت غياب النظافة ووجود بسطات مجهولة وعشوائية دخول المركبات

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قاسم الخبراني - الرياض
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2,285

كشفت جولة قام بها المجلس البلدي بمدينة الرياض لسوق الخضار والفواكه العزيزية جنوب العاصمة والذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة الوسطى قبل نحو أسبوع عن العديد من الملاحظات والشكاوى من أبرزها غياب النظافة وسيطرة العمالة ووجود بسطات مجهولة لا تحتوي على أي بيانات بجانب العشوائية في دخول المركبات وغيرها.

وتفصيلاً ضمت الجولة كلاً من رئيس المجلس البلدي خالد العريدي وأعضاءه وممثلي جهات حكومية ومسؤولي السوق. وبين "العريدي" أن هناك تقصيراً تم رصده من قبل شركة النظافة بالنسبة للسوق بالإضافة إلى تلف الأرضيات وانتشار بقايا السوق بالإضافة إلى طرحه سؤالاً حول السعودة.

فيما أوضح أحد الباعة بأن النظافة تتم بشكل أسبوعي. وقال آخر إن العمالة تقوم بارتداء ملابس خضراء من أجل التمويه والتحايل لفرض سيطرتهم على السوق والعمل به.

وأشار بائع في شكواه للمجلس إلى أن دخول المركبات يكون بشكل عشوائي دون تسجيل بيانات والاكتفاء فقط برقم اللوحة الخاصة بالسيارة وأن أي أحد يستطيع الدخول وبين مواطن بأن خدمات السوق ضعيفة ولا تتوفر إضاءة كافية خاصة وأنه يفتح حتى منتصف الليل.

وتعليقاً على تلف الأرضيات، قال مدير السوق ناصر المطيري السبب يعود إلى كثرة رش المطهرات للتعقيم منذ أن بدأت جائحة كورونا فيما كشف ممثل الأمانة المهندس عبدالله العمران إلى أنه لا يوجد أي مبسط يحتوي على بيانات وهذا الأمر يصعب مهمة معاقبة ومخالفة المباسط المخالفة.

وبعد الانتهاء من الجولة اجتمع رئيس المجلس وأعضائه مع مسؤولي السوق وتم مناقشة عديد المواضيع التي تهم السوق والتي تم رصدها بهدف معالجتها.

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