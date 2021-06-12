النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1077 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 906 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس مصر للطيران يقود طائرة العودة من جدة بنفسه.. تعرف على السبب

إعمالًا للوائح الطيران المدني في مصر

وصلت مطار القاهرة الدولي، أمس الجمعة 11 يونيو، طائرة الخطوط المصرية "مصر للطيران" القادمة من جدة بقيادة الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والذي قام بقيادة الطائرة بنفسه.

وكشفت اللوائح والتعليمات الخاصة بالطيارين المصريين ضرورة القيام بعدد معين من ساعات الطيران في فترة لا تتعدى 60 يومًا حتى لا تسقط رخصة القيادة الخاصة بهم، وإعمالًا لهذه اللوائح فيقوم كافة الطيارين بالطيران بصفة دائمة حتى تستمر سلطة الطيران المدني في منحهم الرخصة الخاصة بهم، ومنهم وزير الطيران المدني المصري الطيار محمد منار عنبة الذي قاد رحلة طيران إلى لندن.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
رئيس مصر للطيران يقود طائرة العودة من جدة بنفسه.. تعرف على السبب
سبق

وصلت مطار القاهرة الدولي، أمس الجمعة 11 يونيو، طائرة الخطوط المصرية "مصر للطيران" القادمة من جدة بقيادة الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والذي قام بقيادة الطائرة بنفسه.

وكشفت اللوائح والتعليمات الخاصة بالطيارين المصريين ضرورة القيام بعدد معين من ساعات الطيران في فترة لا تتعدى 60 يومًا حتى لا تسقط رخصة القيادة الخاصة بهم، وإعمالًا لهذه اللوائح فيقوم كافة الطيارين بالطيران بصفة دائمة حتى تستمر سلطة الطيران المدني في منحهم الرخصة الخاصة بهم، ومنهم وزير الطيران المدني المصري الطيار محمد منار عنبة الذي قاد رحلة طيران إلى لندن.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
01:10 PM

رئيس مصر للطيران يقود طائرة العودة من جدة بنفسه.. تعرف على السبب

إعمالًا للوائح الطيران المدني في مصر

A A A
خالد خليل - الرياض
4
25,346

وصلت مطار القاهرة الدولي، أمس الجمعة 11 يونيو، طائرة الخطوط المصرية "مصر للطيران" القادمة من جدة بقيادة الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والذي قام بقيادة الطائرة بنفسه.

وكشفت اللوائح والتعليمات الخاصة بالطيارين المصريين ضرورة القيام بعدد معين من ساعات الطيران في فترة لا تتعدى 60 يومًا حتى لا تسقط رخصة القيادة الخاصة بهم، وإعمالًا لهذه اللوائح فيقوم كافة الطيارين بالطيران بصفة دائمة حتى تستمر سلطة الطيران المدني في منحهم الرخصة الخاصة بهم، ومنهم وزير الطيران المدني المصري الطيار محمد منار عنبة الذي قاد رحلة طيران إلى لندن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,507
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,034
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,095
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,712

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة