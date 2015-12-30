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الموجة الباردة تتراجع.. المسند: لا يلوح في الأفق أي موجة صفرية قارسة

قال: تبدأ اليوم الحالة المطرية السابعة في هذا الموسم وتتشكّل السحب على الجوف

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ اليوم الحالة المطرية السابعة في هذا الموسم.

وقال عبر حسابه في تويتر: قد تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #الجوف #حائل، وربما #الحدود_الشمالية و #المدينة.

وأضاف: الموجة الباردة تتراجع تدريجياً، ودرجة الحرارة تعاود ارتفاعها وعودتها لطبيعتها الشتوية.

واستطرد: لا يلوح في الأفق حتى أسبوع قادم، أيُّ موجة صفرية قارسة البرودة.. هذا والله أعلم.

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الموجة الباردة تتراجع.. المسند: لا يلوح في الأفق أي موجة صفرية قارسة
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ اليوم الحالة المطرية السابعة في هذا الموسم.

وقال عبر حسابه في تويتر: قد تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #الجوف #حائل، وربما #الحدود_الشمالية و #المدينة.

وأضاف: الموجة الباردة تتراجع تدريجياً، ودرجة الحرارة تعاود ارتفاعها وعودتها لطبيعتها الشتوية.

واستطرد: لا يلوح في الأفق حتى أسبوع قادم، أيُّ موجة صفرية قارسة البرودة.. هذا والله أعلم.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
09:24 AM

الموجة الباردة تتراجع.. المسند: لا يلوح في الأفق أي موجة صفرية قارسة

قال: تبدأ اليوم الحالة المطرية السابعة في هذا الموسم وتتشكّل السحب على الجوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ اليوم الحالة المطرية السابعة في هذا الموسم.

وقال عبر حسابه في تويتر: قد تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #الجوف #حائل، وربما #الحدود_الشمالية و #المدينة.

وأضاف: الموجة الباردة تتراجع تدريجياً، ودرجة الحرارة تعاود ارتفاعها وعودتها لطبيعتها الشتوية.

واستطرد: لا يلوح في الأفق حتى أسبوع قادم، أيُّ موجة صفرية قارسة البرودة.. هذا والله أعلم.

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