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"رسائل مؤقتة".. عمل إداري معماري بنور الرياض

محاولة ملهمة لإيجاد أجواء اجتماعية جديدة

شاركت الفنانة نجود السديري في فعاليات "نور الرياض" من خلال عمل "رسائل مؤقتة Ricochet"؛ حيث ينتمي العمل إلى فئة الأعمال الإدارية المعمارية.

وقامت الفنانة من خلال هذا العمل بالجمع بين الأدب والضوء، عبر تبادل الأحاديث بين مدينة الرياض وسكانها، من خلال عبارات مرحة مكتوبة على لافتات المباني العامة في المدينة، وتفكيكها من الرسائل التي كتبها سكان المدينة.

وهدف العمل إلى توفير مساحة اجتماعية تقدم القهوة، في محاولة ملهمة لإيجاد أجواء اجتماعية جديدة ضمن سياق حضري قائم، إضافة إلى لافتات مضيئة بلغات متعددة على وجهات المباني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رسائل مؤقتة".. عمل إداري معماري بنور الرياض
سبق

شاركت الفنانة نجود السديري في فعاليات "نور الرياض" من خلال عمل "رسائل مؤقتة Ricochet"؛ حيث ينتمي العمل إلى فئة الأعمال الإدارية المعمارية.

وقامت الفنانة من خلال هذا العمل بالجمع بين الأدب والضوء، عبر تبادل الأحاديث بين مدينة الرياض وسكانها، من خلال عبارات مرحة مكتوبة على لافتات المباني العامة في المدينة، وتفكيكها من الرسائل التي كتبها سكان المدينة.

وهدف العمل إلى توفير مساحة اجتماعية تقدم القهوة، في محاولة ملهمة لإيجاد أجواء اجتماعية جديدة ضمن سياق حضري قائم، إضافة إلى لافتات مضيئة بلغات متعددة على وجهات المباني.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
05:43 PM

"رسائل مؤقتة".. عمل إداري معماري بنور الرياض

محاولة ملهمة لإيجاد أجواء اجتماعية جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت الفنانة نجود السديري في فعاليات "نور الرياض" من خلال عمل "رسائل مؤقتة Ricochet"؛ حيث ينتمي العمل إلى فئة الأعمال الإدارية المعمارية.

وقامت الفنانة من خلال هذا العمل بالجمع بين الأدب والضوء، عبر تبادل الأحاديث بين مدينة الرياض وسكانها، من خلال عبارات مرحة مكتوبة على لافتات المباني العامة في المدينة، وتفكيكها من الرسائل التي كتبها سكان المدينة.

وهدف العمل إلى توفير مساحة اجتماعية تقدم القهوة، في محاولة ملهمة لإيجاد أجواء اجتماعية جديدة ضمن سياق حضري قائم، إضافة إلى لافتات مضيئة بلغات متعددة على وجهات المباني.

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