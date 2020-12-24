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"الدعجم" للمرتبة العاشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون

أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بترقية تركي الدعجم، للمرتبة العاشرة في الشؤون الفنية بالهيئة.

وقدّم "الدعجم" شكره إلى وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي، ورئيس الهيئة الدكتور محمد الحارثي، والمسؤول عن الشؤون الفنية حاتم أبو ناصف؛ مشيرًا إلى أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.

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"الدعجم" للمرتبة العاشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون
سبق

أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بترقية تركي الدعجم، للمرتبة العاشرة في الشؤون الفنية بالهيئة.

وقدّم "الدعجم" شكره إلى وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي، ورئيس الهيئة الدكتور محمد الحارثي، والمسؤول عن الشؤون الفنية حاتم أبو ناصف؛ مشيرًا إلى أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
12:38 PM

"الدعجم" للمرتبة العاشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بترقية تركي الدعجم، للمرتبة العاشرة في الشؤون الفنية بالهيئة.

وقدّم "الدعجم" شكره إلى وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي، ورئيس الهيئة الدكتور محمد الحارثي، والمسؤول عن الشؤون الفنية حاتم أبو ناصف؛ مشيرًا إلى أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.

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