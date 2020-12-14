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5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها

الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية لتجنب بعض المضاعفات الخطيرة

بعد سن الأربعين وإذا كنت تعاني من زيادة الوزن؛ فهذه مؤشرات على أنك عرضة بشكل كبير للإصابة بداء السكري.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يشدد أطباء على أن تشخيص الحالة مبكرًا يُعد أمرًا بالغ الأهمية؛ حيث يمكن أن يتجنب المرضى بعض المضاعفات الخطيرة.

وقدم موقع "ويب طب" بعض الأعراض "البارزة"، التي تساعدك بشكل مبكر على معرفة ما إذا كنت مصابا بالسكري أم لا، وأبرزها:

الجوع المستمر:

يعود سبب ذلك إلى عدم تنظيم كمية الغلوكوز التي تستخدمها خلايا الجسم للحصول على الطاقة، عندها يبدأ جسمك تلقائيًّا بالبحث عن مصادر وقود إضافية؛ مما يسبب الجوع المستمر.

زيادة التبول:

زيادة نسبة السكر في الدم تنشط عمل الكليتين التي تسعى للتخلص من النسبة الزائدة عن طريق البول؛ مما يؤدي إلى كثرة عدد مرات التبول.

جفاف الفم:

وذلك لأن جسمك يفقد العديد من السوائل عن طريق التبول؛ مما يؤدي إلى حدوث الجفاف والعطش الشديد.

ضعف النظر:

إذا أصبحت رؤيتك ضبابية وكنت تواجه صعوبة في التركيز وعدم القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة؛ فذلك يمكن أن يكون من أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم.

التعب:

ارتفاع مستويات السكر في الدم يمنع الجسم من الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين، وحتى الخلايا يصعب عليها امتصاص الغلوكوز في الدم، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

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5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها
سبق

بعد سن الأربعين وإذا كنت تعاني من زيادة الوزن؛ فهذه مؤشرات على أنك عرضة بشكل كبير للإصابة بداء السكري.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يشدد أطباء على أن تشخيص الحالة مبكرًا يُعد أمرًا بالغ الأهمية؛ حيث يمكن أن يتجنب المرضى بعض المضاعفات الخطيرة.

وقدم موقع "ويب طب" بعض الأعراض "البارزة"، التي تساعدك بشكل مبكر على معرفة ما إذا كنت مصابا بالسكري أم لا، وأبرزها:

الجوع المستمر:

يعود سبب ذلك إلى عدم تنظيم كمية الغلوكوز التي تستخدمها خلايا الجسم للحصول على الطاقة، عندها يبدأ جسمك تلقائيًّا بالبحث عن مصادر وقود إضافية؛ مما يسبب الجوع المستمر.

زيادة التبول:

زيادة نسبة السكر في الدم تنشط عمل الكليتين التي تسعى للتخلص من النسبة الزائدة عن طريق البول؛ مما يؤدي إلى كثرة عدد مرات التبول.

جفاف الفم:

وذلك لأن جسمك يفقد العديد من السوائل عن طريق التبول؛ مما يؤدي إلى حدوث الجفاف والعطش الشديد.

ضعف النظر:

إذا أصبحت رؤيتك ضبابية وكنت تواجه صعوبة في التركيز وعدم القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة؛ فذلك يمكن أن يكون من أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم.

التعب:

ارتفاع مستويات السكر في الدم يمنع الجسم من الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين، وحتى الخلايا يصعب عليها امتصاص الغلوكوز في الدم، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
12:35 PM

5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها

الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية لتجنب بعض المضاعفات الخطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد سن الأربعين وإذا كنت تعاني من زيادة الوزن؛ فهذه مؤشرات على أنك عرضة بشكل كبير للإصابة بداء السكري.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يشدد أطباء على أن تشخيص الحالة مبكرًا يُعد أمرًا بالغ الأهمية؛ حيث يمكن أن يتجنب المرضى بعض المضاعفات الخطيرة.

وقدم موقع "ويب طب" بعض الأعراض "البارزة"، التي تساعدك بشكل مبكر على معرفة ما إذا كنت مصابا بالسكري أم لا، وأبرزها:

الجوع المستمر:

يعود سبب ذلك إلى عدم تنظيم كمية الغلوكوز التي تستخدمها خلايا الجسم للحصول على الطاقة، عندها يبدأ جسمك تلقائيًّا بالبحث عن مصادر وقود إضافية؛ مما يسبب الجوع المستمر.

زيادة التبول:

زيادة نسبة السكر في الدم تنشط عمل الكليتين التي تسعى للتخلص من النسبة الزائدة عن طريق البول؛ مما يؤدي إلى كثرة عدد مرات التبول.

جفاف الفم:

وذلك لأن جسمك يفقد العديد من السوائل عن طريق التبول؛ مما يؤدي إلى حدوث الجفاف والعطش الشديد.

ضعف النظر:

إذا أصبحت رؤيتك ضبابية وكنت تواجه صعوبة في التركيز وعدم القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة؛ فذلك يمكن أن يكون من أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم.

التعب:

ارتفاع مستويات السكر في الدم يمنع الجسم من الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين، وحتى الخلايا يصعب عليها امتصاص الغلوكوز في الدم، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

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