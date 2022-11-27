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"حمدوك" يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

عين بدلاً منهما "عمر" و"عبدالله"

أعفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (السبت)، مدير عام قوات الشرطة خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما.

وأوضح مكتب "حمدوك" في بيان، أنه عيّن عنان حامد محمد عمر، مديراً عاماً لقوات الشرطة، ومدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله، نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً.

وأضاف أن "حمدوك" وجّه وزارات شؤون مجلس الوزراء، والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.


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"حمدوك" يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما
سبق

أعفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (السبت)، مدير عام قوات الشرطة خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما.

وأوضح مكتب "حمدوك" في بيان، أنه عيّن عنان حامد محمد عمر، مديراً عاماً لقوات الشرطة، ومدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله، نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً.

وأضاف أن "حمدوك" وجّه وزارات شؤون مجلس الوزراء، والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.


27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
05:54 PM

"حمدوك" يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

عين بدلاً منهما "عمر" و"عبدالله"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (السبت)، مدير عام قوات الشرطة خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما.

وأوضح مكتب "حمدوك" في بيان، أنه عيّن عنان حامد محمد عمر، مديراً عاماً لقوات الشرطة، ومدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله، نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً.

وأضاف أن "حمدوك" وجّه وزارات شؤون مجلس الوزراء، والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.


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