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"الصحة العالمية" تستبعد فرضية ظهور "كوفيد - 19" بسبب حادثة معملية

"ابن مبارك" قال إن بعثة المنظمة استبعدت ذلك في دراسة مصدر الفيروس

استبعد بيتر بن مبارك، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الخبير في الأمراض ذات المنشأ الحيواني والأمن الغذائي، الفرضية التي تنسب ظهور كورونا إلى تسرب من مختبر، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، صرّح الخبير الدولي في إيجاز صحفي عقب عمل بعثة منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية بأن الفرضية القائلة بظهور مسبب جائحة الفيروس التاجي في أعقاب حادثة معملية (مختبرية) "غير مرجحة إلى حد كبير".

وقال "ابن مبارك" في هذا الشأن: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الفرضية عن الحادثة المعملية تعد غير مرجحة بشكل كبير لتفسير ظهور الفيروس لدى البشر؛ لذلك لن يتم استخدام هذه الفرضية في عملنا الإضافي لدراسة مصدر الفيروس".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة العالمية" تستبعد فرضية ظهور "كوفيد - 19" بسبب حادثة معملية
سبق

استبعد بيتر بن مبارك، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الخبير في الأمراض ذات المنشأ الحيواني والأمن الغذائي، الفرضية التي تنسب ظهور كورونا إلى تسرب من مختبر، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، صرّح الخبير الدولي في إيجاز صحفي عقب عمل بعثة منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية بأن الفرضية القائلة بظهور مسبب جائحة الفيروس التاجي في أعقاب حادثة معملية (مختبرية) "غير مرجحة إلى حد كبير".

وقال "ابن مبارك" في هذا الشأن: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الفرضية عن الحادثة المعملية تعد غير مرجحة بشكل كبير لتفسير ظهور الفيروس لدى البشر؛ لذلك لن يتم استخدام هذه الفرضية في عملنا الإضافي لدراسة مصدر الفيروس".

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
01:19 AM
اخر تعديل
10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
07:36 AM

"الصحة العالمية" تستبعد فرضية ظهور "كوفيد - 19" بسبب حادثة معملية

"ابن مبارك" قال إن بعثة المنظمة استبعدت ذلك في دراسة مصدر الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استبعد بيتر بن مبارك، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الخبير في الأمراض ذات المنشأ الحيواني والأمن الغذائي، الفرضية التي تنسب ظهور كورونا إلى تسرب من مختبر، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، صرّح الخبير الدولي في إيجاز صحفي عقب عمل بعثة منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية بأن الفرضية القائلة بظهور مسبب جائحة الفيروس التاجي في أعقاب حادثة معملية (مختبرية) "غير مرجحة إلى حد كبير".

وقال "ابن مبارك" في هذا الشأن: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الفرضية عن الحادثة المعملية تعد غير مرجحة بشكل كبير لتفسير ظهور الفيروس لدى البشر؛ لذلك لن يتم استخدام هذه الفرضية في عملنا الإضافي لدراسة مصدر الفيروس".

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