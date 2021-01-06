وقال رئيس بلدية القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق إن تعزيز فرص الاستثمار يأتي في صلب خطة البلدية الموسمية وفي إطار استعداداتها لاستقبال الأعداد من الزوار والسائحين خلال هذا العام لافتًا إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أن الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد بما يعزز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى المواقع تتضمن حديقة الحقلة وحديقة السودي وممشى البلدية بالقفل مع استمرار دراسة لعددٍ من الفرص الاستثمارية المؤقتة داعيًا الراغبين الاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط furas.momra.gov.sa أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".

أعلنت بلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة عن طرح 16 فرصة استثمارية بعددٍ من الحدائق والمنتزهات والمماشي والمنشآت البلدية بمركز القفل والقرى التابعة له بنظام التأجير المؤقت على تطبيق ” فرص”.

"بلدية القفل" تطرح 16 فرصة استثمارية بنظام التأجير المؤقت عبر "فرص" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-06 أعلنت بلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة عن طرح 16 فرصة استثمارية بعددٍ من الحدائق والمنتزهات والمماشي والمنشآت البلدية بمركز القفل والقرى التابعة له بنظام التأجير المؤقت على تطبيق ” فرص”. وقال رئيس بلدية القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق إن تعزيز فرص الاستثمار يأتي في صلب خطة البلدية الموسمية وفي إطار استعداداتها لاستقبال الأعداد من الزوار والسائحين خلال هذا العام لافتًا إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أن الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد بما يعزز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى المواقع تتضمن حديقة الحقلة وحديقة السودي وممشى البلدية بالقفل مع استمرار دراسة لعددٍ من الفرص الاستثمارية المؤقتة داعيًا الراغبين الاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط furas.momra.gov.sa أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442 12:09 AM

اخر تعديل 06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442 01:39 AM

"بلدية القفل" تطرح 16 فرصة استثمارية بنظام التأجير المؤقت عبر "فرص" "الحاذق": تشمل عددًا من الحدائق والمنتزهات في إطار استعداداتها لاستقبال الزوار





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أعلنت بلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة عن طرح 16 فرصة استثمارية بعددٍ من الحدائق والمنتزهات والمماشي والمنشآت البلدية بمركز القفل والقرى التابعة له بنظام التأجير المؤقت على تطبيق ” فرص”.

وقال رئيس بلدية القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق إن تعزيز فرص الاستثمار يأتي في صلب خطة البلدية الموسمية وفي إطار استعداداتها لاستقبال الأعداد من الزوار والسائحين خلال هذا العام لافتًا إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أن الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد بما يعزز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى المواقع تتضمن حديقة الحقلة وحديقة السودي وممشى البلدية بالقفل مع استمرار دراسة لعددٍ من الفرص الاستثمارية المؤقتة داعيًا الراغبين الاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط furas.momra.gov.sa أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".