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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الهندي في ضحايا حريق اندلع بأحد المصانع بنيودلهي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عن ذلك من وفيات. وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - عن أحر التعازي وصادق المواساة".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الهندي إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات، وقال فيها: "بلغني نبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رئيس الهند رام ناث كوفيند ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الهندي في ضحايا حريق اندلع بأحد المصانع بنيودلهي
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عن ذلك من وفيات. وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - عن أحر التعازي وصادق المواساة".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الهندي إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات، وقال فيها: "بلغني نبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة".

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
09:57 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
11:08 PM

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الهندي في ضحايا حريق اندلع بأحد المصانع بنيودلهي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عن ذلك من وفيات. وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - عن أحر التعازي وصادق المواساة".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الهندي إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات، وقال فيها: "بلغني نبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة".

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