يومي 26، 27 فبراير 2021.. الدرعية تستضيف أوّل سباق ليليّ في تاريخ الفورمولا إي

الحلبة ستكون مضاءةً بتقنية الـ “led” ذات الاستهلاك المنخفض

قال الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم الثلاثاء، إن الجولتين الثالثة والرابعة لبطولة العالم "إيه بي بي فيا فورمولا إي" للموسم السابع (2020/2021) واللتين ستستضيفهما المملكة في محافظة الدرعية التاريخية يومي 26 و27 فبراير المقبل من عام 2021م، ستُنظمان ليلاً بالكامل لأول مرة في تاريخ السباق.



وأكدت فورمولا إي، أن "حلبة الدرعية" التي ستحتضن السباقين ستكون مضاءةً بتقنية الـ “led” ذات الاستهلاك المنخفض، والتي تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل، وتقلّص استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المئة، مقارنة بالتقنيات الأخرى التي لا تستخدم مصابيح الـ “led”، إضافة إلى ذلك، ستكون الطاقة المتبقية اللازمة لتشغيل مصابيح الإضاءة الكاشفة متجددة بالكامل، وسيتمّ إنتاجها من زيت نباتي مهدرج منخفض الكربون وعالي الأداء، مصادق عليه ومصنوع من مواد مستدامة.



يأتي ذلك كهدف رئيسي للفورمولا أي لمواجهة التغيّر المناخي، ولتحقيق مستقبل أفضل من خلال السباق بتطبيق مبادرات مستمرّة في جميع أنحاء العالم في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تُعدّ المملكة الشريك المثالي في هذه المهمة التي تتماشى مع رحلة الاستدامة الخاصة بالمملكة كجزء من مستهدفات رؤية 2030.



من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في تصريح صحفي: "لقد كانت النسخة الأولى من سباق بطولة العالم "إيه بي بي فيا فورمولا إي" بالدرعية، أول حدث رياضي عالمي تستضيفه المملكة، تلتها النسخة الثانية التي أصبحت بها المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تحتضن جولتين من البطولة العالمية، وفي فبراير المقبل، سيكون أول سباق في تاريخ بطولة العالم "إيه بي بي فيا فورمولا إي" يُقام "ليلاً"، وهي المرة الأولى التي تقام بهذه الطريقة وهذا التوقيت على مستوى العالم، وذلك لما تشهده بلادنا الغالية من تطور ملحوظ في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وشراكتنا مع فورمولا أي ليست مجرد سباقات فحسب، بل هي شراكة تهتم بمستقبل استدامة التكنولوجيا".



فيما قال ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس ورئيس البطولة التنفيذي للفورمولا إي: "نحن فخورون جداً بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، لتنظيم أول سباق ليلي في الفورمولا إي، ونحن واثقون بأن السباق سيكون مذهلاً وسيؤدي إلى أسلوب عمل تنافسي لم نشهده من قبل، لقد فكّرنا أوّلاً بكيفية تحقيق رؤيتنا الرياضية بطريقة مستدامة، فقبل أن نبتكر منتج السباق الخاص بنا، يجب أن نكون واثقين من قدرتنا على الحفاظ على معايير الممارسة المستدامة".



يذكر أن الموسم السابع من البطولة سينطلق بجولتين من مدينة سانتياغو في تشيلي في 16 و17 يناير 2021، ومن هناك تنتقل البطولة مباشرة إلى المملكة بسباقين متتاليين في الدرعية في 26 و27 فبراير 2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.