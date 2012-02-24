النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 280 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدير تعليم سراة عبيدة يرأس اجتماع المجلس التعليمي

اطّلع أعضاؤه على جدول الأعمال المُقدم من أمين الإدارة

ترأس مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اليوم، اجتماع المجلس التعليمي الذي تنظمه أمانة تعليم سراة عبيدة بالإدارة، بحضور مساعديه وجميع أعضاء المجلس مع تفعيل وسائل الاتصال المرئي والحضور"عن بُعد".

وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور "العلكمي" بالحضور والأعضاء الجدد، قائلاً إن المجلس يدعم إدراج العمل التطوعي وخدمة المجتمع ضمن الأهداف التي تسعى المدرسة لتحقيقها.

عقب ذلك اطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال المُقدم من أمين الإدارة مرعي آل طراد، ونوقشت الموضوعات المدرجة، ومن أهمها: تحفيز الطلاب للحضور الفعّال على منصة "مدرستي"، وتوفير المستلزمات التعليمية وأدوات التعليم عن بعد للأُسر التي لا تستطيع توفيرها، والصعوبات والتحديات، وكيفية معالجة الفاقد التعليمي، والاهتمام بجودة وشمولية الاختبارات الإلكترونية.

وفي ختام الجلسة اعتُمدت التوصيات اللازمة التي ستسهم في خدمة العملية التعليمية والتربوية بالمحافظة.

يذكر أن المواضيع المطروحة في جلسة المجلس يُشارك في مناقشتها وطرحها ولأول مرة طلاب وطالبات من الميدان التعليمي؛ تحقيقًا للأهداف السامية لرؤيتنا الوطنية الطموحة 2030م.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير تعليم سراة عبيدة يرأس اجتماع المجلس التعليمي
سبق

ترأس مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اليوم، اجتماع المجلس التعليمي الذي تنظمه أمانة تعليم سراة عبيدة بالإدارة، بحضور مساعديه وجميع أعضاء المجلس مع تفعيل وسائل الاتصال المرئي والحضور"عن بُعد".

وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور "العلكمي" بالحضور والأعضاء الجدد، قائلاً إن المجلس يدعم إدراج العمل التطوعي وخدمة المجتمع ضمن الأهداف التي تسعى المدرسة لتحقيقها.

عقب ذلك اطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال المُقدم من أمين الإدارة مرعي آل طراد، ونوقشت الموضوعات المدرجة، ومن أهمها: تحفيز الطلاب للحضور الفعّال على منصة "مدرستي"، وتوفير المستلزمات التعليمية وأدوات التعليم عن بعد للأُسر التي لا تستطيع توفيرها، والصعوبات والتحديات، وكيفية معالجة الفاقد التعليمي، والاهتمام بجودة وشمولية الاختبارات الإلكترونية.

وفي ختام الجلسة اعتُمدت التوصيات اللازمة التي ستسهم في خدمة العملية التعليمية والتربوية بالمحافظة.

يذكر أن المواضيع المطروحة في جلسة المجلس يُشارك في مناقشتها وطرحها ولأول مرة طلاب وطالبات من الميدان التعليمي؛ تحقيقًا للأهداف السامية لرؤيتنا الوطنية الطموحة 2030م.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
04:23 PM

مدير تعليم سراة عبيدة يرأس اجتماع المجلس التعليمي

اطّلع أعضاؤه على جدول الأعمال المُقدم من أمين الإدارة

A A A
علي حفول - سراة عبيدة
0
30

ترأس مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اليوم، اجتماع المجلس التعليمي الذي تنظمه أمانة تعليم سراة عبيدة بالإدارة، بحضور مساعديه وجميع أعضاء المجلس مع تفعيل وسائل الاتصال المرئي والحضور"عن بُعد".

وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور "العلكمي" بالحضور والأعضاء الجدد، قائلاً إن المجلس يدعم إدراج العمل التطوعي وخدمة المجتمع ضمن الأهداف التي تسعى المدرسة لتحقيقها.

عقب ذلك اطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال المُقدم من أمين الإدارة مرعي آل طراد، ونوقشت الموضوعات المدرجة، ومن أهمها: تحفيز الطلاب للحضور الفعّال على منصة "مدرستي"، وتوفير المستلزمات التعليمية وأدوات التعليم عن بعد للأُسر التي لا تستطيع توفيرها، والصعوبات والتحديات، وكيفية معالجة الفاقد التعليمي، والاهتمام بجودة وشمولية الاختبارات الإلكترونية.

وفي ختام الجلسة اعتُمدت التوصيات اللازمة التي ستسهم في خدمة العملية التعليمية والتربوية بالمحافظة.

يذكر أن المواضيع المطروحة في جلسة المجلس يُشارك في مناقشتها وطرحها ولأول مرة طلاب وطالبات من الميدان التعليمي؛ تحقيقًا للأهداف السامية لرؤيتنا الوطنية الطموحة 2030م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,438
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,746
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,790

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة