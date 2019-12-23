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"القثامي" يرعى نهائي كأس أمانة الطائف ويسلم وكالة "التنمية العمرانية" الميداليات الذهبية

فازت بلدية المويه بالمركز الثاني .. وضمت البطولة ١٩ فريقًا تنافسوا على مدار 20 يومًا

اختتمت بطولة أمانة محافظة الطائف، وذلك على ملعب منتزه الردف وسط حضور جماهيري كبير، فيما شهد اللقاء الختامي للمباراة النهائية أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي، ونائب الأمين المهندس حسين آل فايع، والوكلاء والمساعدون ومنسوبو الأمانة.

وتفصيلاً، جمعت المباراة النهائية في منافسات البطولة فريق وكالة التنمية العمرانية أمام فريق بلدية المويه، وانتهت بفوز فريق وكالة التنمية العمرانية، بثلاثة أهداف نظيفة، كما شهد اللقاء تنافسًا مثيرًا .

وفي ختام المباراة كرّم أمين محافظة الطائف فريق بلدية المويه بالميداليات الفضية وكأس المركز الثاني، وتم تكريم الفائز بالمركز الأول فريق وكالة التنمية العمرانية بكأس البطولة والميداليات الذهبية والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن بطولة أمانة الطائف قد ضمت (١٩) فريقًا، تنافسوا خلال البطولة التي استمرت (20) يومًا، وتعد هذه البطولة من البرامج الشبابية والرياضية التي تقيمها أمانة الطائف لمنسوبيها من جميع الإدارات والوكالات والبلديات المرتبطة، بالتعاون مع رابطة فرق أحياء الطائف لكرة القدم برئاسة "زكي الشافعي".

وقدم مدير الإعلام والاتصال المؤسسي والبرامج المجتمعية فايز بن سعد الثبيتي باسمه ونيابةً عن منسوبي الأمانة المشاركين في البطولة، الشكر الجزيل والتقدير للأمين على دعمه المتواصل لمنسوبي الأمانة ومتابعته الدائمة والتي أسهمت في إنجاح البطولة، موضحًا أن برامج الأمانة المجتمعية ما زالت مستمرة، وأن هناك شغفًا كبيرًا في المجتمع بمثل هذه البرامج القيمة وذات الأثر الملموس، مضيفًا أن ما شاهدناه من برامج وفعاليات تلامس احتياج المجتمع في جوانب متعددة وتتطرق للعديد من الموضوعات بأسلوب راقٍ وجذاب.

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"القثامي" يرعى نهائي كأس أمانة الطائف ويسلم وكالة "التنمية العمرانية" الميداليات الذهبية
سبق

اختتمت بطولة أمانة محافظة الطائف، وذلك على ملعب منتزه الردف وسط حضور جماهيري كبير، فيما شهد اللقاء الختامي للمباراة النهائية أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي، ونائب الأمين المهندس حسين آل فايع، والوكلاء والمساعدون ومنسوبو الأمانة.

وتفصيلاً، جمعت المباراة النهائية في منافسات البطولة فريق وكالة التنمية العمرانية أمام فريق بلدية المويه، وانتهت بفوز فريق وكالة التنمية العمرانية، بثلاثة أهداف نظيفة، كما شهد اللقاء تنافسًا مثيرًا .

وفي ختام المباراة كرّم أمين محافظة الطائف فريق بلدية المويه بالميداليات الفضية وكأس المركز الثاني، وتم تكريم الفائز بالمركز الأول فريق وكالة التنمية العمرانية بكأس البطولة والميداليات الذهبية والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن بطولة أمانة الطائف قد ضمت (١٩) فريقًا، تنافسوا خلال البطولة التي استمرت (20) يومًا، وتعد هذه البطولة من البرامج الشبابية والرياضية التي تقيمها أمانة الطائف لمنسوبيها من جميع الإدارات والوكالات والبلديات المرتبطة، بالتعاون مع رابطة فرق أحياء الطائف لكرة القدم برئاسة "زكي الشافعي".

وقدم مدير الإعلام والاتصال المؤسسي والبرامج المجتمعية فايز بن سعد الثبيتي باسمه ونيابةً عن منسوبي الأمانة المشاركين في البطولة، الشكر الجزيل والتقدير للأمين على دعمه المتواصل لمنسوبي الأمانة ومتابعته الدائمة والتي أسهمت في إنجاح البطولة، موضحًا أن برامج الأمانة المجتمعية ما زالت مستمرة، وأن هناك شغفًا كبيرًا في المجتمع بمثل هذه البرامج القيمة وذات الأثر الملموس، مضيفًا أن ما شاهدناه من برامج وفعاليات تلامس احتياج المجتمع في جوانب متعددة وتتطرق للعديد من الموضوعات بأسلوب راقٍ وجذاب.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:06 AM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
02:31 AM

"القثامي" يرعى نهائي كأس أمانة الطائف ويسلم وكالة "التنمية العمرانية" الميداليات الذهبية

فازت بلدية المويه بالمركز الثاني .. وضمت البطولة ١٩ فريقًا تنافسوا على مدار 20 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اختتمت بطولة أمانة محافظة الطائف، وذلك على ملعب منتزه الردف وسط حضور جماهيري كبير، فيما شهد اللقاء الختامي للمباراة النهائية أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي، ونائب الأمين المهندس حسين آل فايع، والوكلاء والمساعدون ومنسوبو الأمانة.

وتفصيلاً، جمعت المباراة النهائية في منافسات البطولة فريق وكالة التنمية العمرانية أمام فريق بلدية المويه، وانتهت بفوز فريق وكالة التنمية العمرانية، بثلاثة أهداف نظيفة، كما شهد اللقاء تنافسًا مثيرًا .

وفي ختام المباراة كرّم أمين محافظة الطائف فريق بلدية المويه بالميداليات الفضية وكأس المركز الثاني، وتم تكريم الفائز بالمركز الأول فريق وكالة التنمية العمرانية بكأس البطولة والميداليات الذهبية والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن بطولة أمانة الطائف قد ضمت (١٩) فريقًا، تنافسوا خلال البطولة التي استمرت (20) يومًا، وتعد هذه البطولة من البرامج الشبابية والرياضية التي تقيمها أمانة الطائف لمنسوبيها من جميع الإدارات والوكالات والبلديات المرتبطة، بالتعاون مع رابطة فرق أحياء الطائف لكرة القدم برئاسة "زكي الشافعي".

وقدم مدير الإعلام والاتصال المؤسسي والبرامج المجتمعية فايز بن سعد الثبيتي باسمه ونيابةً عن منسوبي الأمانة المشاركين في البطولة، الشكر الجزيل والتقدير للأمين على دعمه المتواصل لمنسوبي الأمانة ومتابعته الدائمة والتي أسهمت في إنجاح البطولة، موضحًا أن برامج الأمانة المجتمعية ما زالت مستمرة، وأن هناك شغفًا كبيرًا في المجتمع بمثل هذه البرامج القيمة وذات الأثر الملموس، مضيفًا أن ما شاهدناه من برامج وفعاليات تلامس احتياج المجتمع في جوانب متعددة وتتطرق للعديد من الموضوعات بأسلوب راقٍ وجذاب.

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