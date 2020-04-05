وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم: إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات؛ بما يرفع عدد الوفيات الإجمالية إلى 61 حالة وفاة.

سجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة لديها إلى 3662 حالة إصابة.

ماليزيا تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-05 سجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة لديها إلى 3662 حالة إصابة. وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم: إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات؛ بما يرفع عدد الوفيات الإجمالية إلى 61 حالة وفاة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 01:00 PM

ماليزيا تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 3662 حالة إصابة





A A A





4 مشاركة

سجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة لديها إلى 3662 حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم: إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات؛ بما يرفع عدد الوفيات الإجمالية إلى 61 حالة وفاة.