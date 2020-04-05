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ماليزيا تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات

ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 3662 حالة إصابة

سجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة لديها إلى 3662 حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم: إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات؛ بما يرفع عدد الوفيات الإجمالية إلى 61 حالة وفاة.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات
سبق

سجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة لديها إلى 3662 حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم: إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات؛ بما يرفع عدد الوفيات الإجمالية إلى 61 حالة وفاة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
01:00 PM

ماليزيا تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات

ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 3662 حالة إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة لديها إلى 3662 حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم: إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات؛ بما يرفع عدد الوفيات الإجمالية إلى 61 حالة وفاة.

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