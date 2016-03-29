اضطرابات الشحن العالمي الناجمة عن أزمة السفينة الجانحة قد تمتد لشهور

استئناف وشيك لحركة الملاحة في قناة السويس

توقعت مجموعة "ميرسك" للشحن العالمية، اليوم الاثنين، أن تستمر الاضطرابات في نشاط الشحن العالمي، لمدة أسابيع وربما لشهور، بعد انتهاء أزمة الملاحة في قناة السويس المصرية، التي وقعت جراء جنوح سفينة حاويات عملاقة منذ الثلاثاء الماضي، بحسب ما أرودت "رويترز" نقلاً عن بيان لـ"ميرسك".

وأعلنت هيئة قناة السويس، صباح اليوم نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة جزئياً؛ تمهيداً لاستئناف حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي.