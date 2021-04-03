عقد اجتماع للمجلس الاستشاري الأكاديمي لمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية

بحث التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئات التعليمية

عقد المجلس الاستشاري الأكاديمي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اجتماعه الأول للدورة الثانية، برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، هذا الأسبوع بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان.

ويضمّ المجلس 12 عضواً هم: د. خالد العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي بالبحرين، وأ.د خالد مناع قطان عميد كلية الطب بجامعة الفيصل ووكيل الجامعة، و أ.د سليمان العمران عميد الدراسات العليا الطبية بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وأ.د عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، وأ.د غادة بن سيف وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات، ود. فريال القحطاني عميدة كلية التمريض بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام، وأ.د يزيد آل الشيخ عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة الملك سعود، ود. محمد اللحيدان رئيس جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك، ود. مبارك الحربي عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، ود. محمد السلطان استشاري طب الطوارئ للأطفال ووكيل الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية، ود. منصور القرشي عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني بجدة.

وناقش المجلس، في اجتماعه، عدداً من الموضوعات والمقترحات التي من شأنها دعم مستوى جودة البيئة التعليمية، كما ناقش المجلس حزمة من الموضوعات المرتبطة بالعملية التعليمية وبرامج الزمالات الطبية والدبلومات، والدور الذي تقدمه أكاديمية د. سليمان الحبيب؛ من أجل تدريب وتأهيل الكوادر الطبية الوطنية لخدمة الوطن.

وتمّت مناقشة أوجه التعاون بين المجموعة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئات التعليمية لاستقطاب منسوبيها وتأهيلهم وتحديد ملامح خطة التدريب وآلياته خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع الدعم المقدم للبحث العلمي عبر جائزة مجلة د. سليمان الحبيب للتميز البحثي، وبما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، من أجل تطوير المعرفة العلمية والعملية للممارسين الصحيين ورفع كفاءتهم؛ ما يعزّز قدراتهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

واستعرض المجلس الأنشطة التي تقدمها أكاديمية الحبيب الطبية، التي من أبرزها إطلاق "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة وخمسة دبلومات، إضافة إلى برامجها التدريبية لطلاب الامتياز والكليات الصحية، إضافة إلى تقييم المجلس الاستشاري الأهداف التعليمية للبرامج والأداء العام من أجل تجويد مخرجات العملية التعليمية.

وتمّ إعطاء نبذة عن مبادرة برنامج همة لتأهيل المتميزين لمهارات القيادة.

وفي ختام الاجتماع، أقرّ أعضاء المجلس عدداً من التوصيات التي ستسهم في دعم مسيرة الأنشطة الأكاديمية.