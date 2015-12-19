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وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع أمين منظمة التعاون الإسلامي

في مقر انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان

التقى وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، الأمينَ العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، وذلك في مقر انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي تستضيفه العاصمة إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات، كما تطرق الجانبان لنتائج الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت لهُ المملكة بوصفها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وأهمية توحيد الجهود لضمان أمن واستقرار أفغانستان ودعم كل ما يضمن تنمية الشعب الأفغاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع أمين منظمة التعاون الإسلامي
سبق

التقى وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، الأمينَ العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، وذلك في مقر انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي تستضيفه العاصمة إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات، كما تطرق الجانبان لنتائج الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت لهُ المملكة بوصفها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وأهمية توحيد الجهود لضمان أمن واستقرار أفغانستان ودعم كل ما يضمن تنمية الشعب الأفغاني.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
06:27 PM

وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع أمين منظمة التعاون الإسلامي

في مقر انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، الأمينَ العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، وذلك في مقر انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي تستضيفه العاصمة إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات، كما تطرق الجانبان لنتائج الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت لهُ المملكة بوصفها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وأهمية توحيد الجهود لضمان أمن واستقرار أفغانستان ودعم كل ما يضمن تنمية الشعب الأفغاني.

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