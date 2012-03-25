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"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات

بلغت 60 كم/ساعة.. وتأثير الحالة مستمر حتى مساء اليوم

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن أعلى سرعة رياح سُجلت بـالمملكة 60 كم/ساعة بجدة وحائل والقريات.

وقال المركز: يستمر تأثير الحالة حتى مساء اليوم.

من جهة ثانية، دعا المركز الوطني للأرصاد، الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس الصادرة على صفحة الإنذار المبكر: https://ncm.gov.sa، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمركز، مؤكدة أهمية اتباع إرشادات الجهات المعنية.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات
سبق

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن أعلى سرعة رياح سُجلت بـالمملكة 60 كم/ساعة بجدة وحائل والقريات.

وقال المركز: يستمر تأثير الحالة حتى مساء اليوم.

من جهة ثانية، دعا المركز الوطني للأرصاد، الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس الصادرة على صفحة الإنذار المبكر: https://ncm.gov.sa، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمركز، مؤكدة أهمية اتباع إرشادات الجهات المعنية.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:23 PM

"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات

بلغت 60 كم/ساعة.. وتأثير الحالة مستمر حتى مساء اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن أعلى سرعة رياح سُجلت بـالمملكة 60 كم/ساعة بجدة وحائل والقريات.

وقال المركز: يستمر تأثير الحالة حتى مساء اليوم.

من جهة ثانية، دعا المركز الوطني للأرصاد، الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس الصادرة على صفحة الإنذار المبكر: https://ncm.gov.sa، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمركز، مؤكدة أهمية اتباع إرشادات الجهات المعنية.

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