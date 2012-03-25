من جهة ثانية، دعا المركز الوطني للأرصاد، الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس الصادرة على صفحة الإنذار المبكر: https://ncm.gov.sa ، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمركز، مؤكدة أهمية اتباع إرشادات الجهات المعنية.

وقال المركز: يستمر تأثير الحالة حتى مساء اليوم.

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن أعلى سرعة رياح سُجلت بـالمملكة 60 كم/ساعة بجدة وحائل والقريات.

"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-24 ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن أعلى سرعة رياح سُجلت بـالمملكة 60 كم/ساعة بجدة وحائل والقريات. وقال المركز: يستمر تأثير الحالة حتى مساء اليوم. من جهة ثانية، دعا المركز الوطني للأرصاد، الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس الصادرة على صفحة الإنذار المبكر: https://ncm.gov.sa، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمركز، مؤكدة أهمية اتباع إرشادات الجهات المعنية.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 12:23 PM

"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات بلغت 60 كم/ساعة.. وتأثير الحالة مستمر حتى مساء اليوم





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ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن أعلى سرعة رياح سُجلت بـالمملكة 60 كم/ساعة بجدة وحائل والقريات.

وقال المركز: يستمر تأثير الحالة حتى مساء اليوم.

من جهة ثانية، دعا المركز الوطني للأرصاد، الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس الصادرة على صفحة الإنذار المبكر: https://ncm.gov.sa، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمركز، مؤكدة أهمية اتباع إرشادات الجهات المعنية.