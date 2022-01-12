النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خذوها على محمل الجد".. حالة ماطرة مترقبة على مناطق عدة.. وهنا تفاصيلها

تمتد من أقصى غرب السعودية لأقصى شرقها بأمطار متفاوتة الشدة

بات في حكم المؤكد بعد مشيئة الله تأثُّر السعودية بحالة جوية جديدة، تبدأ من يوم غد الخميس، ممتدة من أقصى غرب السعودية إلى أقصى شرقها؛ لتشمل بذلك عشر مناطق بأمطار متفاوتة الشدة، تترافق بالبرق والرعد.

وفي التفاصيل، تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية في "مركز طقس العرب الإقليمي" إلى أن السعودية ستتأثر بشكل تدريجي بدءًا من ساعات مساء يوم الخميس باندفاع كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ قادمة من الشمال، بالتزامن مع تمركز كتلة هوائية دافئة ورطبة في الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية؛ ما يعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في نقطة تلاقي الكتل الهوائية المختلفة، وفقًا لطقس العرب.

ويُتوقَّع أن تنطلق الحالة بدءًا من مساء يوم الخميس، تحديدًا من الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، إضافة لحائل، وتكون ضعيفة إجمالاً هناك، ولكن مع تعمُّق الكتلة الباردة تزداد شدة الاضطراب الجوي، وتنتقل السحب الرعدية الممطرة نحو الجنوب؛ لتؤثر على المدينة المنورة ثم ينبع ورابغ، على شكل تخريجات بحرية قادمة من البحر الأحمر، تكون غزيرة أحيانًا، ومترافقة بزخات من البَرَد، خاصة في ساعات فجر وصباح يوم الجمعة، كما تمتد بعض السحب الممطرة لتشمل منطقة القصيم.

وفي ساعات ما بعد الظهر من يوم الجمعة يزداد تعمُّق الكتلة الهوائية الباردة ذات الأصول القطبية في أجواء السعودية، ويتشكل حزام من السحب الرعدية الممطرة، يمتد من السواحل الغربية من السعودية وصولاً إلى الأجزاء الشرقية منها، وهنا قد تتهيأ الفرص لهطول بعض الأمطار على مدينة جدة، تكون أكثر شدة على الطائف وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تمتد لتشمل أجزاء من منطقة الرياض، وتؤثر بشكل مباشر على مدينة الرياض في ساعات ليل الجمعة، على شكل زخات رعدية متفاوتة الشدة، كما تتأثر حفر الباطن وعموم المنطقة الشرقية بالحالة الماطرة بشدة متفاوتة.

من جانبه، أشار مختصون في الطقس إلى أهمية متابعة تطورات الأحوال الجوية، وأخذها على محمل الجد، وعدم تجاهل التحذيرات والتنبيهات التي تصدر في بعض الحالات من قِبل الجهات المعنية؛ وذلك حفاظًا على سلامة الممتلكات والأرواح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خذوها على محمل الجد".. حالة ماطرة مترقبة على مناطق عدة.. وهنا تفاصيلها
سبق

بات في حكم المؤكد بعد مشيئة الله تأثُّر السعودية بحالة جوية جديدة، تبدأ من يوم غد الخميس، ممتدة من أقصى غرب السعودية إلى أقصى شرقها؛ لتشمل بذلك عشر مناطق بأمطار متفاوتة الشدة، تترافق بالبرق والرعد.

وفي التفاصيل، تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية في "مركز طقس العرب الإقليمي" إلى أن السعودية ستتأثر بشكل تدريجي بدءًا من ساعات مساء يوم الخميس باندفاع كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ قادمة من الشمال، بالتزامن مع تمركز كتلة هوائية دافئة ورطبة في الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية؛ ما يعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في نقطة تلاقي الكتل الهوائية المختلفة، وفقًا لطقس العرب.

ويُتوقَّع أن تنطلق الحالة بدءًا من مساء يوم الخميس، تحديدًا من الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، إضافة لحائل، وتكون ضعيفة إجمالاً هناك، ولكن مع تعمُّق الكتلة الباردة تزداد شدة الاضطراب الجوي، وتنتقل السحب الرعدية الممطرة نحو الجنوب؛ لتؤثر على المدينة المنورة ثم ينبع ورابغ، على شكل تخريجات بحرية قادمة من البحر الأحمر، تكون غزيرة أحيانًا، ومترافقة بزخات من البَرَد، خاصة في ساعات فجر وصباح يوم الجمعة، كما تمتد بعض السحب الممطرة لتشمل منطقة القصيم.

وفي ساعات ما بعد الظهر من يوم الجمعة يزداد تعمُّق الكتلة الهوائية الباردة ذات الأصول القطبية في أجواء السعودية، ويتشكل حزام من السحب الرعدية الممطرة، يمتد من السواحل الغربية من السعودية وصولاً إلى الأجزاء الشرقية منها، وهنا قد تتهيأ الفرص لهطول بعض الأمطار على مدينة جدة، تكون أكثر شدة على الطائف وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تمتد لتشمل أجزاء من منطقة الرياض، وتؤثر بشكل مباشر على مدينة الرياض في ساعات ليل الجمعة، على شكل زخات رعدية متفاوتة الشدة، كما تتأثر حفر الباطن وعموم المنطقة الشرقية بالحالة الماطرة بشدة متفاوتة.

من جانبه، أشار مختصون في الطقس إلى أهمية متابعة تطورات الأحوال الجوية، وأخذها على محمل الجد، وعدم تجاهل التحذيرات والتنبيهات التي تصدر في بعض الحالات من قِبل الجهات المعنية؛ وذلك حفاظًا على سلامة الممتلكات والأرواح.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
10:56 PM

"خذوها على محمل الجد".. حالة ماطرة مترقبة على مناطق عدة.. وهنا تفاصيلها

تمتد من أقصى غرب السعودية لأقصى شرقها بأمطار متفاوتة الشدة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
4,035

بات في حكم المؤكد بعد مشيئة الله تأثُّر السعودية بحالة جوية جديدة، تبدأ من يوم غد الخميس، ممتدة من أقصى غرب السعودية إلى أقصى شرقها؛ لتشمل بذلك عشر مناطق بأمطار متفاوتة الشدة، تترافق بالبرق والرعد.

وفي التفاصيل، تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية في "مركز طقس العرب الإقليمي" إلى أن السعودية ستتأثر بشكل تدريجي بدءًا من ساعات مساء يوم الخميس باندفاع كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ قادمة من الشمال، بالتزامن مع تمركز كتلة هوائية دافئة ورطبة في الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية؛ ما يعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في نقطة تلاقي الكتل الهوائية المختلفة، وفقًا لطقس العرب.

ويُتوقَّع أن تنطلق الحالة بدءًا من مساء يوم الخميس، تحديدًا من الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، إضافة لحائل، وتكون ضعيفة إجمالاً هناك، ولكن مع تعمُّق الكتلة الباردة تزداد شدة الاضطراب الجوي، وتنتقل السحب الرعدية الممطرة نحو الجنوب؛ لتؤثر على المدينة المنورة ثم ينبع ورابغ، على شكل تخريجات بحرية قادمة من البحر الأحمر، تكون غزيرة أحيانًا، ومترافقة بزخات من البَرَد، خاصة في ساعات فجر وصباح يوم الجمعة، كما تمتد بعض السحب الممطرة لتشمل منطقة القصيم.

وفي ساعات ما بعد الظهر من يوم الجمعة يزداد تعمُّق الكتلة الهوائية الباردة ذات الأصول القطبية في أجواء السعودية، ويتشكل حزام من السحب الرعدية الممطرة، يمتد من السواحل الغربية من السعودية وصولاً إلى الأجزاء الشرقية منها، وهنا قد تتهيأ الفرص لهطول بعض الأمطار على مدينة جدة، تكون أكثر شدة على الطائف وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تمتد لتشمل أجزاء من منطقة الرياض، وتؤثر بشكل مباشر على مدينة الرياض في ساعات ليل الجمعة، على شكل زخات رعدية متفاوتة الشدة، كما تتأثر حفر الباطن وعموم المنطقة الشرقية بالحالة الماطرة بشدة متفاوتة.

من جانبه، أشار مختصون في الطقس إلى أهمية متابعة تطورات الأحوال الجوية، وأخذها على محمل الجد، وعدم تجاهل التحذيرات والتنبيهات التي تصدر في بعض الحالات من قِبل الجهات المعنية؛ وذلك حفاظًا على سلامة الممتلكات والأرواح.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,485
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,431
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,765
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,665

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة