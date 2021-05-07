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شاهد .. هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على الطائف

سالت على إثرها عدد من الأودية المعروفة

عدسة - ماجد عسيري: تشهد الطائف هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وهطلت الأمطار على أحياء شمال وجنوب وشرق محافظة الطائف، فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمر.

الطائف أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على الطائف
سبق

عدسة - ماجد عسيري: تشهد الطائف هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وهطلت الأمطار على أحياء شمال وجنوب وشرق محافظة الطائف، فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمر.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
08:08 PM

شاهد .. هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على الطائف

سالت على إثرها عدد من الأودية المعروفة

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
1
1,645

عدسة - ماجد عسيري: تشهد الطائف هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وهطلت الأمطار على أحياء شمال وجنوب وشرق محافظة الطائف، فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمر.

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