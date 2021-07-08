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بسبب امتناعه عن تنفيذ 5 قرارات.. خصم 15 نقطة من رصيد الاتحاد في الدوري

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن خصم 15 نقطة من رصيد نادي الاتحاد، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب امتناعه عن تنفيذ 5 قرارات صادرة من قبل عن غرفة فض المنازعات.

وأوضحت اللجنة في قراراتها الخمسة الصادرة ضد الاتحاد، أنها ستسقط العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيًا) حال تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات خلال المهلة المنصوص عليها في ذات الفقرة.

وجاء القرار الأول بسبب الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر لصالح نادي الاتفاق بتاريخ 18 يناير 2021، والثاني بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر لصالح القادسية في اليوم ذاته، إضافة إلى عدم تنفيذه 3 قرارات أخرى صدرت لصالح الفيصلي في الـ23 من يناير أيضًا.

وجاء في منطوق القرارات الخمس: "ثبوت مخالفة نادي الاتحاد للمادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق، وخصم 3 نقاط من نقاط الفريق الأول في مسابقة الدوري تلقائيًّا بعد مضي 30 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار، وعدم التنفيذ خلال هذه الفترة؛ عملًا بأحكام الفقرة (4-2) من المادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق".

وتابع: "تسقط العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيًا) حال تنفيذ قرار الغرفة المشار إليه أعلاه في خلال المهلة المنصوص عليها في ذات الفقرة، قرار غير قابل للاستئناف وفق الفقرة (1-6) من المادة (139) من اللائحة".

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب امتناعه عن تنفيذ 5 قرارات.. خصم 15 نقطة من رصيد الاتحاد في الدوري
سبق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن خصم 15 نقطة من رصيد نادي الاتحاد، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب امتناعه عن تنفيذ 5 قرارات صادرة من قبل عن غرفة فض المنازعات.

وأوضحت اللجنة في قراراتها الخمسة الصادرة ضد الاتحاد، أنها ستسقط العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيًا) حال تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات خلال المهلة المنصوص عليها في ذات الفقرة.

وجاء القرار الأول بسبب الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر لصالح نادي الاتفاق بتاريخ 18 يناير 2021، والثاني بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر لصالح القادسية في اليوم ذاته، إضافة إلى عدم تنفيذه 3 قرارات أخرى صدرت لصالح الفيصلي في الـ23 من يناير أيضًا.

وجاء في منطوق القرارات الخمس: "ثبوت مخالفة نادي الاتحاد للمادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق، وخصم 3 نقاط من نقاط الفريق الأول في مسابقة الدوري تلقائيًّا بعد مضي 30 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار، وعدم التنفيذ خلال هذه الفترة؛ عملًا بأحكام الفقرة (4-2) من المادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق".

وتابع: "تسقط العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيًا) حال تنفيذ قرار الغرفة المشار إليه أعلاه في خلال المهلة المنصوص عليها في ذات الفقرة، قرار غير قابل للاستئناف وفق الفقرة (1-6) من المادة (139) من اللائحة".

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
09:20 PM

بسبب امتناعه عن تنفيذ 5 قرارات.. خصم 15 نقطة من رصيد الاتحاد في الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن خصم 15 نقطة من رصيد نادي الاتحاد، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب امتناعه عن تنفيذ 5 قرارات صادرة من قبل عن غرفة فض المنازعات.

وأوضحت اللجنة في قراراتها الخمسة الصادرة ضد الاتحاد، أنها ستسقط العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيًا) حال تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات خلال المهلة المنصوص عليها في ذات الفقرة.

وجاء القرار الأول بسبب الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر لصالح نادي الاتفاق بتاريخ 18 يناير 2021، والثاني بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر لصالح القادسية في اليوم ذاته، إضافة إلى عدم تنفيذه 3 قرارات أخرى صدرت لصالح الفيصلي في الـ23 من يناير أيضًا.

وجاء في منطوق القرارات الخمس: "ثبوت مخالفة نادي الاتحاد للمادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق، وخصم 3 نقاط من نقاط الفريق الأول في مسابقة الدوري تلقائيًّا بعد مضي 30 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار، وعدم التنفيذ خلال هذه الفترة؛ عملًا بأحكام الفقرة (4-2) من المادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق".

وتابع: "تسقط العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيًا) حال تنفيذ قرار الغرفة المشار إليه أعلاه في خلال المهلة المنصوص عليها في ذات الفقرة، قرار غير قابل للاستئناف وفق الفقرة (1-6) من المادة (139) من اللائحة".

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