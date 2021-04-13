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ترقية "الحكمي" إلى المرتبة العاشرة ببلدية المسارحة

صدر قرار رئيس بلدية أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب محمد سراج مباركي، بترقية خالد بن محمد الحكمي إلى المرتبة العاشرة.

وأعرب "الحكمي" عن شكره وتقديره لرئيس البلدية، على هذه الثقة، وعلى ما يبذله من جهود في سبيل دعم كل منسوبي البلدية وتحفيزهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

يُشار إلى أن الحكمي حاصل على عدة دورات تطويرية في مجال عمله ويعد من الكوادر المؤهلة وتعد هذه الترقية نتيجة لتميزه في عمله وتفانيه في أداء المهام الموكلة له.

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ترقية "الحكمي" إلى المرتبة العاشرة ببلدية المسارحة
سبق

صدر قرار رئيس بلدية أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب محمد سراج مباركي، بترقية خالد بن محمد الحكمي إلى المرتبة العاشرة.

وأعرب "الحكمي" عن شكره وتقديره لرئيس البلدية، على هذه الثقة، وعلى ما يبذله من جهود في سبيل دعم كل منسوبي البلدية وتحفيزهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

يُشار إلى أن الحكمي حاصل على عدة دورات تطويرية في مجال عمله ويعد من الكوادر المؤهلة وتعد هذه الترقية نتيجة لتميزه في عمله وتفانيه في أداء المهام الموكلة له.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:20 AM

ترقية "الحكمي" إلى المرتبة العاشرة ببلدية المسارحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدر قرار رئيس بلدية أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب محمد سراج مباركي، بترقية خالد بن محمد الحكمي إلى المرتبة العاشرة.

وأعرب "الحكمي" عن شكره وتقديره لرئيس البلدية، على هذه الثقة، وعلى ما يبذله من جهود في سبيل دعم كل منسوبي البلدية وتحفيزهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

يُشار إلى أن الحكمي حاصل على عدة دورات تطويرية في مجال عمله ويعد من الكوادر المؤهلة وتعد هذه الترقية نتيجة لتميزه في عمله وتفانيه في أداء المهام الموكلة له.

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