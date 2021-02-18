أمير جازان ونائبه يتلقيان أولى جرعات لقاح كورونا بالمنطقة

خلال تدشين حملة تطعيم تستهدف كل المواطنين والمقيمين

دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم الخميس، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، مركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمنطقة.

وتلقى الأميران الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلانًا عن بدء حملة التطعيم باللقاح التي تستهدف كل المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وثمن الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للتعامل مع جائحة كورونا التي أسهمت، ولله الحمد، في الحد من انتشار الفيروس.

وشدد على أهمية الجهود الحثيثة والاستباقية التي انتهجتها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا العالمية.

وحث المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

واستمع الأمير محمد بن ناصر، من مدير الشؤون الصحية بجازان عبد الرحمن الحربي، عن مركز اللقاحات بجازان؛ إذ تم توفير جميع الخدمات الأساسية وتصميمه بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم البالغ عددها "١٢" عيادة، إضافة إلى قسم الطوارئ والصيدلية، التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.