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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير جازان ونائبه يتلقيان أولى جرعات لقاح كورونا بالمنطقة

خلال تدشين حملة تطعيم تستهدف كل المواطنين والمقيمين

دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم الخميس، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، مركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمنطقة.

وتلقى الأميران الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلانًا عن بدء حملة التطعيم باللقاح التي تستهدف كل المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وثمن الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للتعامل مع جائحة كورونا التي أسهمت، ولله الحمد، في الحد من انتشار الفيروس.

وشدد على أهمية الجهود الحثيثة والاستباقية التي انتهجتها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا العالمية.

وحث المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

واستمع الأمير محمد بن ناصر، من مدير الشؤون الصحية بجازان عبد الرحمن الحربي، عن مركز اللقاحات بجازان؛ إذ تم توفير جميع الخدمات الأساسية وتصميمه بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم البالغ عددها "١٢" عيادة، إضافة إلى قسم الطوارئ والصيدلية، التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان ونائبه يتلقيان أولى جرعات لقاح كورونا بالمنطقة
سبق

دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم الخميس، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، مركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمنطقة.

وتلقى الأميران الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلانًا عن بدء حملة التطعيم باللقاح التي تستهدف كل المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وثمن الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للتعامل مع جائحة كورونا التي أسهمت، ولله الحمد، في الحد من انتشار الفيروس.

وشدد على أهمية الجهود الحثيثة والاستباقية التي انتهجتها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا العالمية.

وحث المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

واستمع الأمير محمد بن ناصر، من مدير الشؤون الصحية بجازان عبد الرحمن الحربي، عن مركز اللقاحات بجازان؛ إذ تم توفير جميع الخدمات الأساسية وتصميمه بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم البالغ عددها "١٢" عيادة، إضافة إلى قسم الطوارئ والصيدلية، التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
04:33 PM

أمير جازان ونائبه يتلقيان أولى جرعات لقاح كورونا بالمنطقة

خلال تدشين حملة تطعيم تستهدف كل المواطنين والمقيمين

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فهد كاملي - جازان
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دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم الخميس، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، مركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمنطقة.

وتلقى الأميران الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلانًا عن بدء حملة التطعيم باللقاح التي تستهدف كل المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وثمن الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للتعامل مع جائحة كورونا التي أسهمت، ولله الحمد، في الحد من انتشار الفيروس.

وشدد على أهمية الجهود الحثيثة والاستباقية التي انتهجتها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا العالمية.

وحث المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

واستمع الأمير محمد بن ناصر، من مدير الشؤون الصحية بجازان عبد الرحمن الحربي، عن مركز اللقاحات بجازان؛ إذ تم توفير جميع الخدمات الأساسية وتصميمه بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم البالغ عددها "١٢" عيادة، إضافة إلى قسم الطوارئ والصيدلية، التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

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